УАФ: Оснований для отзыва аттестата у Днепра-1 нет. Вопрос заявок команд - прерогатива УПЛ

УАФ ответила на официальное обращение УПЛ относительно ситуации с "Днепром-1".

Ассоциация за подписью генерального секретаря Игоря Грищенко направила письмо президенту УПЛ Евгению Дикому.

"Уважаемый Евгений Сергеевич!

На Ваше письмо от 16.07.2024 № 438 относительно ситуации, сложившейся с СК "Днепр-1" (Днепр) в сезоне-2024/2025, сообщаем следующее.

Согласно Договору между УАФ и УПЛ об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ, УАФ делегировано УПЛ полномочия по организации и проведению соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ, в частности, чемпионата Украины. Среди делегированных УПЛ прав и обязанностей предусмотрено осуществление непосредственной организации, проведения и оперативного управления соревнованиями, а также заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях УПЛ.

Из Вашего письма усматривается, что СК "Днепр-1" (Днепр) не выполнил положения Регламента проведения соревнований УПЛ в части оформления в установленные Дирекцией УПЛ сроки заявочной документации на участие в соревнованиях и уплаты части годового заявочного денежного взноса на сезон-2024/2025, утвержденного Общим собранием УПЛ. Также в Вашем письме отмечается, что клуб лишен права регистрировать новых футболистов и не отвечает на письма УПЛ с запросами о ситуации, которая сложилась в клубе.

В соответствии с Вашим письмом, проанализировав данную информацию, клубы инициировали вынесение на рассмотрение УАФ вопроса о проведении соответствующих процедурных действий по отзыву в СК "Днепр-1" (Днепр) аттестата на получение допуска к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/2025.

Учитывая это, сообщаем Вам о следующем.

СК "Днепр-1" (Днепр) как претендент на получение аттестата УАФ и лицензии УЕФА согласно процедуре и основному процессу аттестации (лицензирования) предоставил УАФ всю необходимую документацию, касающуюся установления факта соблюдения минимальных требований по правовым, спортивным, инфраструктурным, кадрово- административных, финансовых критериев, а также критериев футбольной социальной ответственности, в том числе дополнительную информацию для принятия директивным органом основательного решения в контексте соблюдения клубом критериев регламентов.

На момент принятия решения СК "Днепр-1" (Днепр) задекларировал наличие просроченной кредиторской задолженности перед иностранными футболистами/клубами в результате контрактных (трансферных) обязательств, возникшей в связи с невозможностью получить от других сторон трансферных соглашений всех необходимых документов для осуществления валютных платежей согласно законодательству Украины в условиях военного положения. Достоверность такой информации была подтверждена аудиторской фирмой в отчете независимого аудитора к годовой финансовой отчетности за 2023 год.

Также, учитывая требования клубного мониторинга, СК "Днепр-1" (Днепр) систематически сообщал УЕФА о текущем состоянии по возникшим у клуба обязательствам и о сложностях с операциями по международным расчетам — валютными ограничениями, установленными законодательством в условиях действия военного положения.

Дополнительно письмом от 03.06.2024 СК "Днепр-1" (Днепр) сообщил о своей способности продолжать будущую деятельность, связанную с участием команды в клубных соревнованиях по футболу сезона-2024/2025, а также сообщил, что не находится в состоянии банкротства и не имеет ни намерения, ни необходимости ликвидироваться, прекратить уставную деятельность, в том числе об отсутствии существенных экономических событий, характер которых мог бы оказать негативное влияние на платежеспособность клуба в контексте непрерывной деятельности, и другие сведения о возможности выполнения клубом собственных обязательств своевременно .

По состоянию на сегодняшний день в УАФ не поступало обращение от СК "Днепр-1" (Днепр) или УЕФА относительно какого-либо события, которое могло произойти после подачи документации по аттестации/лицензированию и которое могло бы представлять собой значительное изменение относительно ранее предоставленной информации или условия большой экономической важности. Также сообщаем, что факт наличия запрета на регистрацию новых футболистов не является нарушением, поэтому не усматривается возможным основанием для отказа в выдаче аттестата или его отзыва. Дополнительно информируем, что на сегодня согласно данным Информационно-аналитической базы УАФ по СК "Днепр-1" (Днепр) зарегистрировано достаточное количество игроков для участия в соревнованиях.

Таким образом, принимая во внимание информацию, имеющуюся в УАФ и полученную в Вашем письме, сообщаем, что основания для рассмотрения вопроса отзыва аттестата на получение допуска СК "Днепр-1" (Днепр) к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/2025 по состоянию на сегодняшний день отсутствуют.

В то же время обращаем Ваше внимание на необходимость выполнения обязательств, переданных УПЛ в рамках вышеупомянутого Договора об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ.

Согласно ч. 3 ст. 10 Устава ОПФКУ "Премьер-Лига", участник может быть исключен из состава УПЛ в случае существенных нарушений уставных и регламентных норм и решений УПЛ, УАФ, УЕФА и ФИФА, в том числе в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или финансовых обязательств (в том числе взносы и другие платежи в порядке и размерах, установленных общим собранием), или в случае препятствования своими действиями или бездействием функционированию УПЛ и его участников.

Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продления членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ, поэтому обращаемся с просьбой принимать дальнейшие решения по данному вопросу в пределах компетенции УПЛ, предусмотренной Уставом УПЛ, Договором об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ и регламентом соревнований", — говорится в письме.