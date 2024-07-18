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УАФ и УПЛ предлагают провести мини-турнир из 4-х команд для замены Днепра-1
Об этом сообщают в Металлисте 1925
УПЛ
"Металлист 1925" получил официальные письма от УПЛ и ПФЛ, где говорится, что в связи с ситуацией в "
Как рассказал клубной пресс-службе генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин, харьковская команда уже дала положительный ответ.
"Если действительно место "Днепра-1" в УПЛ станет вакантным, по нашему мнению, будет справедливо, если именно эти 4 команды его разыграют. Однако у всех сторон, к сожалению, остается мало времени по всем составляющим: подготовке команд к этому турниру , его организации, старту нового сезона.
Поэтому все заинтересованные стороны должны проявить свои лучшие качества и не затягивать с ответами, как мы уже, к сожалению, это наблюдаем. Чтобы все детали были как можно скорее согласованы и команды могли сосредоточиться на спортивной составляющей не кабинетной. А на футбольном поле разыграть место в УПЛ", - рассказал Неделин.
Также в клубе отмечают, что предложение определить участника Премьер-лиги через мини-турнир 4 команд остается приоритетным для украинских футбольных органов. Но еще не все клубы, которым было предложено принять участие, предоставили свои ответы. В Харькове надеются, что они как можно скорее это сделают, и таким образом турнир за место в УПЛ станет возможным и, соответственно, весь украинский футбол перестанет быть в подвешенном состоянии, ведь от этого зависят все дивизионы украинского футбола.
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