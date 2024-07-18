УАФ и УПЛ предлагают провести мини-турнир из 4-х команд для замены Днепра-1

"Металлист 1925" получил официальные письма от УПЛ и ПФЛ, где говорится, что в связи с ситуацией в " Днепре-1 ", футбольные функционеры Украины пришли к согласию, что будет справедливо, если за право заменить команду из Днепра в грядущем сезоне УПЛ сразятся такие клубы: "Металлист 1925", "Минай", "Левый Берег" и "Эпицентр".

Как рассказал клубной пресс-службе генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин, харьковская команда уже дала положительный ответ.

"Если действительно место "Днепра-1" в УПЛ станет вакантным, по нашему мнению, будет справедливо, если именно эти 4 команды его разыграют. Однако у всех сторон, к сожалению, остается мало времени по всем составляющим: подготовке команд к этому турниру , его организации, старту нового сезона. Поэтому все заинтересованные стороны должны проявить свои лучшие качества и не затягивать с ответами, как мы уже, к сожалению, это наблюдаем. Чтобы все детали были как можно скорее согласованы и команды могли сосредоточиться на спортивной составляющей не кабинетной. А на футбольном поле разыграть место в УПЛ", - рассказал Неделин.

Также в клубе отмечают, что предложение определить участника Премьер-лиги через мини-турнир 4 команд остается приоритетным для украинских футбольных органов. Но еще не все клубы, которым было предложено принять участие, предоставили свои ответы. В Харькове надеются, что они как можно скорее это сделают, и таким образом турнир за место в УПЛ станет возможным и, соответственно, весь украинский футбол перестанет быть в подвешенном состоянии, ведь от этого зависят все дивизионы украинского футбола.