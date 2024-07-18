Новичок Полесья Бристрич: Феномен Роналду заключается в большой преданности и тяжелом труде

21-летний боснийский новичок " Полесья " Адмир Бристрич рассказал о своих футбольных кумирах.

- Кто самый сильный боснийский футболист, по твоему мнению?

- Эдин Джеко. Я имел честь познакомиться с ним. И я думаю, что у меня с ним схожий стиль игры. Я стараюсь подражать ему, потому что он великая звезда в Европе, а не только в Боснии. А еще он очень и очень скромный парень. Он мне очень нравится.

- Если сравнить уровень Эдина Джеко и Адмира Бристрича?

- Мне нужно много работать, чтобы добиться его уровня.

- Какой постер у тебя висел над кроватью. Постер какого футболиста? Эдин Джеко?

- Было несколько постеров Эдина Джеко, но больше всего – Криштиану Роналду.

- Эдин Джеко и Криштиану Роналду – два образца для тебя?

- И Златан Ибрагимович.

- Я вспомнила эту историю на Евро, когда Хвича Кварацхелия мечтал победить Роналду, сыграть с Роналду и получить футболку – и все три мечты сбылись в одном матче.

- Роналду для меня – величайший игрок в мире. Конечно, если у меня будет шанс, я тоже хочу победить его, сыграть с ним и получить футболку как Кварацхелия.

- В чем феномен Криштиану Роналду?

- Я думаю, он заключается в большой преданности и тяжелом труде. Нужно быть сконцентрированным на футболе и много работать каждый день перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Возможно, это тяжелый труд и талант, но я думаю, что нужно иметь еще и немного везения тоже. Некоторые игроки имеют проблемы, связанные с травмами или еще что-то. Словом, они не могут показать себя лучшим образом. Или когда ты бьешь по мячу, и если тебе повезет - то он попадает в сетку. А иногда ты бьешь, он попадает в каркас или вратарь спасает команду или мяч вообще останавливается на линии. Поэтому нужно еще и немного везения.