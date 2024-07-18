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Последний спарринг перед Партизаном. Стартовый состав Динамо на берлинский Унион
Стартовый состав киевлян
fcdynamo.com
Сегодня, 17 июля, "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на летнем сборе в Австрии.
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Соперником киевлян будет представитель Бундеслиги – берлинский "Унион".
Матч начался в 18:00, и уже известен стартовый состав киевлян на поединок.
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский, Пихаленок, Волошин, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Шепелев, Шапаренко, Лонвейк, Себальос, Андриевский, Диалло, Царенко, Дубинчак, Биловар
Напомним, что UA-Футбол проведет
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