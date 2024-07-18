Карпаты объявили имя транслятора матчей команды в УПЛ

" Карпаты " объявили, что клуб присоединился к проекту UPL.TV, и именно на этой платформе будет транслировать домашние матчи команды в сезоне 2024/25.

"Мы поддерживаем инициативы, направленные на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для участников соревнований, улучшение инфраструктуры и создание новых возможностей", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне пул UPL.TV объединял 13 из 16 клубов УПЛ. Традиционно на "плюсах" свои матчи показывали "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".

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Впрочем, перед началом нового сезона источники начали сообщать о том, что возможно, в новом сезоне, всем 16 клубам удастся объединиться в единый телепул.