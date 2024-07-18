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Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Маркевичем по согласию сторон

Премьер-лига
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Стороны официально попрощались

Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Маркевичем по согласию сторон

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" официально объявили о том, что главный тренер команды Мирон Маркевич покинул команду.

Тренер и клуб достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что Мирон Маркевич пожелал успеха "Карпатам" в новом сезоне и поблагодарил клуб, футболистов и тренеров, которые ему помогали.

Клуб, в свою очередь, благодарит Мирона Богдановича за профессионализм и преданность делу и ценит его значительный вклад в развитие клуба, а также искренне желает успехов в дальнейшей работе.

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Напомним, что Мирон Маркевич возглавил "зелено-белых" в июне 2023-го. В прошлом сезоне Мирон Богданович выполнил поставленную задачу – вывел команду в Премьер-лигу. Под руководством тренера "Карпаты" провели 28 матчей, в которых одержали 20 побед, пять раз сыграли вничью и трижды уступили.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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