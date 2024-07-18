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Денисов: Вопрос дисквалификации Русола на встрече клубов УПЛ не поднимался
Представитель Полесья высказался о ситуации с Днепром-1
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Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "
Также функционер отметил, что на встрече клубов не обсуждался вопрос дисквалификации исполнительного директора днепрян Андрея Русола, о чем ранее писали некоторые украинские СМИ.
– Наша позиция отвечает позиции большинства. Аттестат у клуба есть, самого клуба нет – он не появляется на собраниях, не отвечает на официальные запросы.
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Мы вместе с клубами сформировали позицию, что на ситуацию должна ответить УАФ. Именно комитет УАФ выдавал "Днепру-1" аттестационные документы, соответственно должен доложить УПЛ, что происходит с командой, которая получила аттестат. Ни у клубов, ни у УПЛ нет полномочий исключать "Днепр-1" или включать кого-либо. Чтобы оказаться в УПЛ, нужно пройти аттестацию.
Поэтому этот вопрос должен быть решен на уровне УАФ. Вторым шагом УАФ должен решить, кто заменит "Днепр-1" в УПЛ и как это произойдет.
– Обсуждался ли на встрече клубов
– Не обсуждалось. Вообще, вопрос не поднимался. Поэтому мы никак не можем относиться.
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