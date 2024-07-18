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Денисов: Вопрос дисквалификации Русола на встрече клубов УПЛ не поднимался

Премьер-лига
Обновлено

Представитель Полесья высказался о ситуации с Днепром-1

Денисов: Вопрос дисквалификации Русола на встрече клубов УПЛ не поднимался

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал о позиции клуба по вопросу исключения "Днепра-1" из УПЛ.

Также функционер отметил, что на встрече клубов не обсуждался вопрос дисквалификации исполнительного директора днепрян Андрея Русола, о чем ранее писали некоторые украинские СМИ.

– Наша позиция отвечает позиции большинства. Аттестат у клуба есть, самого клуба нет – он не появляется на собраниях, не отвечает на официальные запросы.

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Мы вместе с клубами сформировали позицию, что на ситуацию должна ответить УАФ. Именно комитет УАФ выдавал "Днепру-1" аттестационные документы, соответственно должен доложить УПЛ, что происходит с командой, которая получила аттестат. Ни у клубов, ни у УПЛ нет полномочий исключать "Днепр-1" или включать кого-либо. Чтобы оказаться в УПЛ, нужно пройти аттестацию.

Поэтому этот вопрос должен быть решен на уровне УАФ. Вторым шагом УАФ должен решить, кто заменит "Днепр-1" в УПЛ и как это произойдет.

– Обсуждался ли на встрече клубов вопрос дисквалификации Андрея Русола и какова позиция "Полесья" по этому поводу?

– Не обсуждалось. Вообще, вопрос не поднимался. Поэтому мы никак не можем относиться.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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