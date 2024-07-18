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Ингулец присоединился к пулу УПЛ ТВ
Вместе с Карпатами
upl.ua
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"Рады сообщить, что ФК "Ингулец" присоединился к проекту УПЛ ТВ, отражающему нашу глубокую веру в будущее украинского футбола, и вошел в телепул. Мы все вместе гордимся нашими традициями, но вместе с тем открыты для инноваций и прогрессивных подходов.
УПЛ ТВ – отличная платформа для развития и популяризации футбола в нашей стране. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для соревнований, улучшение инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины.
Вместе с УПЛ ТВ мы открываем новые возможности для нашего клуба совместно работая над созданием яркого и успешного будущего украинского футбола", - говорится в заявлении "Ингульца".
Отметим, что также недавно о сотрудничестве с UPL.TV
Также напомним, что в прошлом сезоне пул UPL.TV объединял 13 из 16 клубов УПЛ. Традиционно на "плюсах" свои матчи показывали "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".
Впрочем, перед началом нового сезона источники начали сообщать о том, что возможно, в новом сезоне, всем 16 клубам удастся объединиться в единый телепул.
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