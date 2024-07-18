Ингулец присоединился к пулу УПЛ ТВ

" Ингулец " объявил, что клуб присоединился к проекту UPL.TV, и именно на этой платформе будет транслировать домашние матчи команды в сезоне 2024/25.

"Рады сообщить, что ФК "Ингулец" присоединился к проекту УПЛ ТВ, отражающему нашу глубокую веру в будущее украинского футбола, и вошел в телепул. Мы все вместе гордимся нашими традициями, но вместе с тем открыты для инноваций и прогрессивных подходов. УПЛ ТВ – отличная платформа для развития и популяризации футбола в нашей стране. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для соревнований, улучшение инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины. Вместе с УПЛ ТВ мы открываем новые возможности для нашего клуба совместно работая над созданием яркого и успешного будущего украинского футбола", - говорится в заявлении "Ингульца".

Отметим, что также недавно о сотрудничестве с UPL.TV объявил и второй новичок Лиги – львовские "Карпаты".

Также напомним, что в прошлом сезоне пул UPL.TV объединял 13 из 16 клубов УПЛ. Традиционно на "плюсах" свои матчи показывали "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".

Впрочем, перед началом нового сезона источники начали сообщать о том, что возможно, в новом сезоне, всем 16 клубам удастся объединиться в единый телепул.