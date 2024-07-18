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Ингулец подписал результативного защитника из Второй лиги

Премьер-лига
Обновлено

Виталий Дубилей пошел на повышение

Ингулец подписал результативного защитника из Второй лиги

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

"Ингулец" объявил о подписании 22-летнего защитника Виталия Дубилея, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года. Условия перехода остаются неизвестными.

Предыдущим клубом игрока была второлиговская "Чайка", за которую в прошлом сезоне Дубилей провел 25 матчей (6 голов и 2 ассиста).

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Ингулец (Петрово) Чайка (Петропавловская Борщаговка)
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Источник:
Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
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