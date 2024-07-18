Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец подписал результативного защитника из Второй лиги
Виталий Дубилей пошел на повышение
instagram.com/fcinhulets
"
Соглашение сторон рассчитано на 3 года. Условия перехода остаются неизвестными.
Предыдущим клубом игрока была второлиговская "Чайка", за которую в прошлом сезоне Дубилей провел 25 матчей (6 голов и 2 ассиста).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
- Мирон Маркевич подтвердил, что покинул Карпаты
- УАФ и УПЛ предлагают провести мини-турнир из 4-х команд для замены Днепра-1
- Черноморец: Войти дважды в одно море
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн