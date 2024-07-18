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С игрой в обороне нужно что-то делать. ТМ. Динамо - Унион 2:3
Динамо провело свой последний спарринг на летних сборах
fcdynamo.com
Сегодня, 17 июля, "
В целом, команды выдали равную игру, которая, тем не менее, из-за ошибок киевлян в обороне завершилась победой немецкой команды.
"Динамо" вроде и неплохо пыталось комбинировать в атаке, хотя в обороне время от времени возникали огрехи. Впрочем, не идеальной была игра в обороне и у "Униона".
Немцы забили уже на 14-й минуте. Малыш привез пенальти, но Бущан удар с точки потянул, хотя на добивание первый подоспел Холлербах.
Динамо отыгралось еще до перерыва – причем, после отработанного разыгранного углового. Несколько пасов, и Ванат, как и надо форварду, оказался в нужном месте и в нужное время и подправил мяч в сетку после прострела.
После перерыва команды снова обменялись голами. Бедия забил простенький гол после дальнего заброса – оттеснил в силовой борьбе защитника и на силу дал в ближний угол – тут привет еще нужно передать Бущану.
Диалло ответил своим голом, после того как Лонвейк перехватил мяч и подыграл Самбе. Этот гол соорудили игроки, которые вышли на замену.
Ну и когда все шло к концу, привез на фланге новичок Себальос. Потерял мяч под прессингом, пошел пас в штрафную, где Себачо переиграл Нещерета.
2:3. Казалось, что результат спаррингов неважен, но с игрой в обороне киевлянам нужно что-то делать, потому что так играть в официальных матчах нельзя. А ведь первый матч с "Партизаном" уже через неделю.
"Динамо": Бущан (Нещерет, 80), Вивчаренко, Попов, Бражко, Караваев (Себальос, 80), Кабаев (Шепелев, 80), Малыш, Буяльский (Лонвейк, 69), Пихаленок (Шапаренко, 69), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Диалло, 80)
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