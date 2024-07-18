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С игрой в обороне нужно что-то делать. ТМ. Динамо - Унион 2:3

Премьер-лига
Обновлено

Динамо провело свой последний спарринг на летних сборах

С игрой в обороне нужно что-то делать. ТМ. Динамо - Унион 2:3

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 июля, "Динамо" провело свой заключительный спарринг на летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян был представитель Бундеслиги – берлинский "Унион".

В целом, команды выдали равную игру, которая, тем не менее, из-за ошибок киевлян в обороне завершилась победой немецкой команды.

"Динамо" вроде и неплохо пыталось комбинировать в атаке, хотя в обороне время от времени возникали огрехи. Впрочем, не идеальной была игра в обороне и у "Униона".

Немцы забили уже на 14-й минуте. Малыш привез пенальти, но Бущан удар с точки потянул, хотя на добивание первый подоспел Холлербах.

Динамо отыгралось еще до перерыва – причем, после отработанного разыгранного углового. Несколько пасов, и Ванат, как и надо форварду, оказался в нужном месте и в нужное время и подправил мяч в сетку после прострела.

После перерыва команды снова обменялись голами. Бедия забил простенький гол после дальнего заброса – оттеснил в силовой борьбе защитника и на силу дал в ближний угол – тут привет еще нужно передать Бущану.

Диалло ответил своим голом, после того как Лонвейк перехватил мяч и подыграл Самбе. Этот гол соорудили игроки, которые вышли на замену.

Ну и когда все шло к концу, привез на фланге новичок Себальос. Потерял мяч под прессингом, пошел пас в штрафную, где Себачо переиграл Нещерета.

2:3. Казалось, что результат спаррингов неважен, но с игрой в обороне киевлянам нужно что-то делать, потому что так играть в официальных матчах нельзя. А ведь первый матч с "Партизаном" уже через неделю.

"Динамо" - "Унион" (Берлин, Германия) 2:3
Голы: Ванат (33), Диалло (82) – Холлербах (14), Бедия (68), Себачо (90+2)
"Унион" на 14-й минуте не реализовал пенальти – вратарь.

"Динамо": Бущан (Нещерет, 80), Вивчаренко, Попов, Бражко, Караваев (Себальос, 80), Кабаев (Шепелев, 80), Малыш, Буяльский (Лонвейк, 69), Пихаленок (Шапаренко, 69), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Диалло, 80)

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Динамо (Киев) Унион (Берлин)
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жека-киев (биг виладж)
18.07.2024 в 20:17
Мали єдиного здорового і кваліфікованого ЦЗ - віддали в оренду!Тепер толпа народу, зарплатна відомість повна- грати немає кому!Попов - через день лікується.Сібальєс - себе показав, Біловар, Дячук - це рівень Інгулець максимум Ворскла. Михавко і Малиш - ше сопляки.6!!! ЦЗ, а грати немає кому.Менеджмент - пздц
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
18.07.2024 в 20:17
Мали єдиного здорового і кваліфікованого ЦЗ - віддали в оренду!Тепер толпа народу, зарплатна відомість повна- грати немає кому!Попов - через день лікується.Сібальєс - себе показав, Біловар, Дячук - це рівень Інгулець максимум Ворскла. Михавко і Малиш - ше сопляки.6!!! ЦЗ, а грати немає кому.Менеджмент - пздц
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