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Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Клуб направил письмо в Лигу

Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" снялся с соревнований УПЛ.

Как сообщает ТаТоТаке, днепровский клуб направил письмо Общему собранию клубов УПЛ. Подписано письмо генеральным директором клуба Антоном Фурсовым.

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Официального подтверждения данной информации от Лиги пока нет.

Напомним, что "Днепр-1" испытывает серьезные финансовые проблемы. Большинство игроков покинуло клуб, команда так и не вышла из летнего отпуска.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
18.07.2024 в 20:26
Так УАФ каже, в них все ок! В них куча гравців)))!
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
18.07.2024 в 20:26
Так УАФ каже, в них все ок! В них куча гравців)))!
Ответить
0
0

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