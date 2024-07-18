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Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ
Клуб направил письмо в Лигу
Фото: СК Дніпро-1
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Как сообщает ТаТоТаке, днепровский клуб направил письмо Общему собранию клубов УПЛ. Подписано письмо генеральным директором клуба Антоном Фурсовым.
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Официального подтверждения данной информации от Лиги пока нет.
Напомним, что "Днепр-1" испытывает серьезные финансовые проблемы. Большинство игроков покинуло клуб, команда так и не вышла из летнего отпуска.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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жека-киев (биг виладж)
18.07.2024 в 20:26
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