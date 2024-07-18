Михавко: В целом, защита у Динамо хорошая, конкурентная

Защитник "Динамо" Тарас Михавко в интервью "Команде №1" порассуждал о летних трансферах киевского клуба.

– Как восприняли трансферы лета 2024 года? "Динамо" в прошлом году летом разве что вас подписало, да и то – вы на тот момент прибыли как усиление для юношеской команды. А сейчас – Пихаленок, Рубчинский, Брагару, Пейкришвили, Себальос...

– Конечно, это все хорошие игроки. Пихаленок – вообще величина в УПЛ, добывавший тоже медали, вызывается в национальную сборную. Брагару и Рубчинский – игроки с опытом. Будем знакомиться и с легионерами, тоже желаем им удачи и хорошо влиться в нашу команду.

– В защиту прибыл колумбиец Себальос, но при этом один из ваших конкурентов Сирота отбыл в аренду в "Маккаби". Какие впечатления от Брайана и от конкуренции в обороне?

– Что касается Себальоса, то когда он прибыл, я уже готовился уезжать в сборную. Мы фактически как бы одну тренировку вместе провели. В целом, защита у нас хорошая, конкурентная. Никто не может априори быть уверенным, что ему обеспечено место в основе. Всем нужно постоянно отдавать все силы, чтобы заслуживать игровую практику.

– Простой вопрос: "Динамо" сейчас стало сильнее?

– Надеюсь, да. Мы с каждой тренировкой, с каждым собранием набираемся знаний и умений.

– А УПЛ стала сильнее, учитывая потерю легионеров, но и появление новых претендентов на медали – как "Кривбасс", "Полесье" или "Рух"?

– По-моему, УПЛ – это хорошее соревнование. Сами видите, каждый год появляются любопытные молодые футболисты. Легионеров – да, меньше, но это тоже качественные футболисты, в основном. Главное, что есть конкуренция на всех уровнях, что никто не имеет гарантий относительно места, которое он займет. Да, в Украине война, это во всех параметрах сказывается и на экономике, и на жизни людей. И на футболе, конечно. Но я благодарю ВСУ за то, что мы можем играть в футбол. Наши клубы и сборные стараются выступать достойно в это время, чтобы привлекать внимание к Украине.