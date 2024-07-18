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Карпаты в пятницу представят нового главного тренера. Известно имя
Впрочем, без неожиданностей
fckarpaty.org.ua
Завтра, 18 июля, перед началом тренировки футболистам "
По информации Sport.ua, в львовском клубе не спешили с этим назначением, потому что у ушедшего в отставку Мирона Mаркевича был контракт с "зелено-белыми" еще на два года, и в случае расторжения соглашения клубу придется заплатить специалисту серьезную компенсацию.
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Поэтому в клубе последнее время занимались решением этих финансовых проблем.
Напомним, что Лупашко, который вывел "Ингулец" в УПЛ, после завершения сезона перебрался в "Карпаты" на должность тренера юношеской команды вместе с экс-наставником "Вереса" Сергеем Лавриненко.
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