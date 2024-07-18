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Карпаты в пятницу представят нового главного тренера. Известно имя

Премьер-лига
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Впрочем, без неожиданностей

Карпаты в пятницу представят нового главного тренера. Известно имя

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Завтра, 18 июля, перед началом тренировки футболистам "Карпат" будет представлен новый главный тренер, которым станет Владислав Лупашко, возглавлявший молодежный состав (U-19).

По информации Sport.ua, в львовском клубе не спешили с этим назначением, потому что у ушедшего в отставку Мирона Mаркевича был контракт с "зелено-белыми" еще на два года, и в случае расторжения соглашения клубу придется заплатить специалисту серьезную компенсацию.

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Поэтому в клубе последнее время занимались решением этих финансовых проблем.

Напомним, что Лупашко, который вывел "Ингулец" в УПЛ, после завершения сезона перебрался в "Карпаты" на должность тренера юношеской команды вместе с экс-наставником "Вереса" Сергеем Лавриненко.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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