CAS признал Карпаты правопреемником "старого" клуба – львовяне согласны выплатить долг Кристобалю

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) признал " Карпаты " правопреемником ООО "КПФ Карпаты".

Как сообщает львовский клуб, 18 июля 2024 года "Карпаты" получили от CAS решение по делу по иску бывшего игрока старых "Карпат" Кристобаля Маркеса, согласно которому новый клуб признан спортивным правопреемником предыдущего клуба и он несет ответственность за финансовые обязательства перед футболистом.

"Карпаты" сообщают, что клуб готов выполнять принятые CAS решения.

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Напомним, что в ноябре 2023 года на сайте ФИФА появилась информация, что еще в мае 2023 года львовский клуб был признан преемником старого клуба, а новые "Карпаты" должны выплатить футболисту задолженность в размере 500 тысяч евро.

Кристобаль Маркес выступал за львовский клуб с лета 2011 года до лета 2013 года. С января по июнь 2012 года играл за "Эльче" на правах аренды.