Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
CAS признал Карпаты правопреемником "старого" клуба – львовяне согласны выплатить долг Кристобалю
В клуб пришло официальное решение от CAS
fckarpaty.org.ua
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) признал "
Как сообщает львовский клуб, 18 июля 2024 года "Карпаты" получили от CAS решение по делу по иску бывшего игрока старых "Карпат" Кристобаля Маркеса, согласно которому новый клуб признан спортивным правопреемником предыдущего клуба и он несет ответственность за финансовые обязательства перед футболистом.
"Карпаты" сообщают, что клуб готов выполнять принятые CAS решения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в ноябре 2023 года на сайте ФИФА появилась информация, что еще в мае 2023 года львовский клуб был признан преемником старого клуба, а новые "Карпаты" должны выплатить футболисту задолженность в размере 500 тысяч евро.
Кристобаль Маркес выступал за львовский клуб с лета 2011 года до лета 2013 года. С января по июнь 2012 года играл за "Эльче" на правах аренды.
Популярное сейчас
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Силы обороны отошли из Урожайного в Донецкой области
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Юношеское Евро-2024. Украина с двумя Шевченко играет в нулевую ничью с Норвегией
- Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК