У Динамо и Зари есть дополнительные требования к УПЛ ТВ. Переговоры продолжаются

После того как к УПЛ ТВ официально присоединились "Карпаты" и "Ингулец", руководству лиги осталось закрыть вопросы с клубами, которые транслировались на "плюсах".

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Как сообщает ТаТоТаке, "Заря" и "Динамо" выдвинули дополнительные условия для сотрудничества. Стороны готовятся к новому раунду переговоров.

С "Днепром-1", который скоро прекратит свое существование, Премьер-лига на эту тему не общалась.

Напомним, что в прошлом сезоне пул UPL.TV объединял 13 из 16 клубов УПЛ. Традиционно на "плюсах" свои матчи показывали "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".

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Впрочем, перед началом нового сезона источники начали сообщать о том, что возможно, в новом сезоне, всем 16 клубам удастся объединиться в единый телепул.