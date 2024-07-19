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Михайленко: На этом Евро мы будем опасны для любой команды и всегда готовы играть только на победу

Премьер-лига

Главный тренер юношеской сборной U-19 прокомментировал ничью с Норвегией

Михайленко: На этом Евро мы будем опасны для любой команды и всегда готовы играть только на победу

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал ничью "сине-желтых" во втором матче группового раунда Евро-2024 (U-19) против Норвегии (0:0).

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"Я не могу сказать, что мы полностью удовлетворены игрой. Сегодня было сложно в том плане, что в Норвегии сезон уже начался и футболисты в хорошем игровом тонусе, тогда как мы некоторое время работали только в тренировочном режиме. Поэтому мы понимали, что первые полчаса придется терпеть, и все игроки – и защиты, и атаки – работали на то, чтобы преодолеть прессинг соперника. Мы не привыкли к такому темпу, потому важно было дорабатывать на каждом участке поля, четко закрывать зоны.

Во втором тайме нам стало легче, мы создавали моменты и имели хорошие шансы забить, но не реализовали их.

Что касается травмы Огаркова, он почувствовал мышечную боль, и мы решили не рисковать и заменили ее.

Наша цель на этом Евро неизменна. Мы точно будем опасны для любой команды и всегда готовы играть только на победу. Но в первую очередь нам нужно качественно восстановиться и восстановить травмированных игроков, а это Синчук и Огарков. А дальше готовиться к матчу с Италией", — отметил Михайленко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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