Днепр-1 снимается, но просит Лигу сохранить за клубом профессиональный статус. Завтра состоится общее собрание УПЛ

"Днепр-1" направил общему собранию УПЛ письмо, которым сообщает, что снимается с соревнований в связи с невозможностью профинансировать свое участие в следующем розыгрыше чемпионата Украины. Клуб акцентирует внимание на том, что регион, в котором он базируется, пострадал от российской агрессии. Далее – цитата из письма "Днепра-1" общему собранию УПЛ, которую в свое распоряжение получила редакция UA-Футбол.

"В связи с военной агрессией российской федерации против Украины, учитывая ситуацию в регионе, постоянные обстрелы города Днепра, где базируется футбольная команда "СК Днепр-1", а также в связи с ракетной атакой российской федерации в ночь на 02 апреля 2024 года, в результате которой существенно пострадала спортивная база Клуба, а также моральное состояние команды в результате ракетной атаки, и учитывая опыт предыдущих лет, когда УПЛ и ПФЛ сохраняли профессиональный статус Клубам, которые пострадали в результате военной агрессии российской федерации против Украины, что давало возможность возобновления профессиональной деятельности в будущем, Руководство Общества с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб „Днепр-1“ просит УПЛ и Общее собрание УПЛ, сохранить Клубу профессиональный статус как это было сделано с пострадавшими Клубами, чтобы иметь возможность выполнить свои контрактные обязательства перед Клубами, а также перед персоналом с футболистами и иметь возможность возобновить профессиональную деятельность Клуба в будущем", - говорится в письме.

Отмечается, что речь о сохранении прописки в УПЛ никоим образом не идет.

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Как стало известно UA-Футбол, в пятницу, 19-го июля, состоится еще одно собрание УПЛ, на котором примут решение об исключении "Днепра-1" из числа участников турнира. По замене "Днепру-1" организаторы будут руководствоваться статьей Регламента 10.5: "В случае возникновения непредвиденных этим регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ".

Исполком будет рассматривать три предложения от УПЛ.

По информации UA-Футбол, приоритетным является вариант, согласно которому организаторы предложат провести мини-турнир между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым Берегом" и "Эпицентром". Руководство ПФЛ уже провело опрос этих клубов и три из четырех ("Металлист 1925", "Левый Берег", "Эпицентр" выступают "за"). Однако "Минай" – против.

Другие варианты: это стыковой матч между "Металлистом 1925" и "Минаем", а также выход "Миная" в УПЛ.