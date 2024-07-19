Кто должен заменить Днепр-1? Мнение экспертов

Без чрезвычайных происшествий в нашем футболе не обходится. Каждый сезон СМИ сообщают не только о задолженности клубов перед футболистами, скандальных переходах или резонансных судейских ошибках, но и о более серьезных вещах. Такие как угроза исчезновения того или иного клуба с футбольной карты страны. Очередное ЧП из этой категории происходит в украинском футболе этим летом, и касается она не любого, а участника еврокубков сезона-2024/25 – "Днепра-1".

Как уже сообщал UA-Футбол, вскоре после завершения прошлого сезона стало известно, что из-за больших задолженностей у днепровского клуба не только трансферный бан, но и реальная угроза прекращения существования. И действительно, за последние недели эта нелестная информация нашла неоднократное подтверждение от официальных лиц как из самого клуба, так и УПЛ.

Теперь, когда уже давно опубликован календарь соревнований в Премьер-лиге, а до старта очередного сезона остается чуть больше двух недель встал вопрос: кто заменит "Днепр-1"? Рассматривается три варианта, определение оптимальности какого-то одного из них может быть непростым, ведь среди футбольных людей есть и заинтересованные лица. Чтобы соблюсти максимальную объективность в определении справедливого итога относительно замены "Днепра-1", UA-Футбол решил опросить разных представителей украинского футбольного сообщества. Для этого были привлечены специалисты не только из числа бывших футболистов, тренеров, судей, но и действующих руководителей клубов и тренеров. От них требовалось выбрать один из вариантов:

1) заменой "Днепру-1" должен стать "Минай", занявший предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице;

2) заменой "Днепру-1" должен стать победитель дополнительного матча между командами, занявшими 15-е и 16-е места в таблице – "Минаем" и "Металлистом 1925";

3) заменой "Днепру-1" должен стать победитель дополнительного матча между командами первой лиги, занявшими 3-е и 4-е места в таблице – "Левым берегом" и "Эпицентром".

Вот каковы ответы опрошенных специалистов.

Руслан КОСТЫШИН: - Мой вариант – "Минай". Это однозначно, ведь нужно придерживаться спортивного принципа. Если получится, что подобным образом закарпатская команда в третий раз останется в элите, это будет означать только одно – "Минай" фартовый. А если серьезно, то своей волевой игрой в весенней части прошлого сезона этот коллектив, несомненно, заслуживает уважения. Он станет достойной заменой "Днепру-1".

Сергей ЧУЙЧЕНКО: - Я за второй вариант. Дополнительный поединок "Миная" с "Металлистом 1925", думаю, будет справедливым решением замены Днепра-1.

Анатолий ЧАНЦЕВ: - Конечно, "Минай"!

Мирослав СТУПАР: - Будет справедливо, если по спортивному принципу место выбывшего "Днепра-1" займет "Минай".

Вадим ДЕОНАС: – Я считаю однозначно: днепрян должен заменить "Минай". На первом месте должен быть только спортивный принцип. Понятно, что закарпатский клуб в финансовом плане достаточно скромный по меркам УПЛ, а харьковский в этом плане один из самых мощных в лиге. Однако какими бы ни были большими деньги, повторюсь: все должно происходить только по спортивному принципу. Кто, скажите, мешал "Металлисту 1925" весной выигрывать, набирать очки и не оказаться на дне таблицы? Все было в руках харьковчан, однако они сами виноваты в "вылете". В отличие от них, закарпатцы проявили незаурядный спортивный характер и к набранным 6 очкам в осеннем отрезке чемпионата весной добавили еще 19! И это, повторюсь, при самом низком бюджете среди других участников УПЛ! Команда Желько Любеновича по праву заслуживает продолжения выступлений в элите. Второй вариант считаю совершенно неприемлемым и несправедливым. Хотя бы потому, что сейчас у обеих команд разный потенциал. "Минай" потерял этим летом более десяти своих футболистов, а вот "Металлист 1925" не только сохранил костяк команды, но и усилился. Так что сами понимаете, для справедливого решения вопроса замены "Днепру-1" дополнительный матч между закарпатцами и харьковчанами является нонсенсом.

Николай ПАВЛОВ: – Я за третий вариант.

Виктор ХЛУС: - Считаю, что вместо снимаемой с чемпионата днепровской команды должна играть команда "Минай". Должен быть только спортивный принцип, а не деньги. И никак ни по-другому.

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: - На мой взгляд, заменой "Днепру-1" должен стать "Минай".

Петр КУШЛЫК: – В данном вопросе двух мнений быть не может: конечно, "Минай"! Здесь о другом и говорить не стоит! Спортивный принцип никто не отменял.

Геннадий ЖИЛКИН: – Я обеими руками за вариант номер один – "Минай". Это будет во всех пониманиях справедливо и по-спортивному!

Степан МАТВИИВ: - На мой взгляд, в Премьер-лиге нужно оставить "Минай".

Олег ФЕДОРЧУК: - Второй вариант не идеальный, но более менее справедливый.

Сергей КРАВЧЕНКО-старший: - Разумеется, "Минай"!

Вадим ЕВТУШЕНКО: - Спортивный принцип - это самый простой путь решения этой проблемы. Многие люди негативно реагируют именно на "Минай": мол, команда в очередной раз должна "на шару" играть в Премьер-лиге. Но что поделаешь – наверное, такова судьба этого клуба. И тут ничего не поделаешь.

Анатолий МИСЮРА: - Это решенте за спортивным принципом должна принять УАФ.

Максим КАЛИНИЧЕНКО: - Сделать дополнительный матч между "Минаем" и "Левым берегом". Это будет по спортивному принципу.

Руслан ЗАБРАНСКИЙ: - У даному випадку справедливим варіантом буде перший. Замінити "Дніпро-1" не має "Минай". Це буде і послідовно, і по-спортивному.

Ярослав ВИШНЯК: - Я считаю, что по "хорошей традиции" нужно оставить "Минай".

Юрий КУЛИШ: - Всегда во главу угла ставился спортивный прицип. Если следвать ему, то право занять освободившееся место среди участников УПЛ должна предпоследняя из двух неудачников минувшего сезона. Им стал "Минай".

Алексей ЧЕРЕДНИК: - Я за второй вариант.

Александр БАБИЧ: - Если честно, на протяжении вей весенней части минувшего чемпионата я болел за "Минай". Так что выбираю первый вариант, при котором закарпатская команда останется в элите. Этобудет заслуженно и справедливо. Тем более, что такие прецеденты уже были.

Евгений ЯРОВЕНКО: - Мое мнение однозначно: оставить "Минай".

Александр ПОВОРОЗНЮК: - Вариант с "Минаем"!

Олег ДУЛУБ: - Выбираю третий вариант.

Игорь НАКОНЕЧНЫЙ: - Считаю, что нужно провести дополнительный матч между 3-й и 4-й командами первой лиги.

Василий КОБИН: - Однозначно: "Минай"!

Андрей ТЕЛЕСНЕНКО: - В нашем футболе уже были подобные случаи. Хочется, чтобы в этой ситуации судьбу команды, которая заменит "Днепр-1", решил спортивный принцип. Надеюсь, что последовательность и справедливость сыграют свою роль и "Минай" заслуженно займет освободившееся место.

Руслан ЛЮБАРСКИЙ: - Я придерживаюсь однозначного мнения: оставить "Минай" в УПЛ вместо "Днепра-1".

Владимир МИКИТИН: - Я за первый вариант. Но не знаю, нужно ли это "Минаю"?

Юрий ГУРА: - Лично я считаю, что нужно оставить "Минай". Подобное уже случалось в нашем футболе, когда вместо выбывшей или расформированной в элите оставалась команда, занимавшая предпоследнее место.