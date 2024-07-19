Эгиналду объяснил, почему необычно отпраздновал гол в спарринге

19-летний нападающий забил единственный мяч в товарищеской встрече против турецкого гранда.

“Очень рад, что помог своей команде и при этом еще имею положительную статистику. Сама игра была непростой. Играли против организованного противника. "Бешикташ" неплохо контролировал мяч, но мы смогли найти контраргументы.

Гол получился немного неожиданным. Я увидел возможность пробить головой и все вышло.

[О нестандартном праздновании забитого мяча] Это давняя семейная традиция по линии моей мамы. Я показал первую букву имени моей мамы", – объяснил футболист.