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Эгиналду объяснил, почему необычно отпраздновал гол в спарринге

Премьер-лига
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Бразилец принес победу Шахтера на Бешикташем – 1:0

Эгиналду объяснил, почему необычно отпраздновал гол в спарринге

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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19-летний нападающий забил единственный мяч в товарищеской встрече против турецкого гранда.

“Очень рад, что помог своей команде и при этом еще имею положительную статистику. Сама игра была непростой. Играли против организованного противника. "Бешикташ" неплохо контролировал мяч, но мы смогли найти контраргументы.

Гол получился немного неожиданным. Я увидел возможность пробить головой и все вышло.

[О нестандартном праздновании забитого мяча] Это давняя семейная традиция по линии моей мамы. Я показал первую букву имени моей мамы", – объяснил футболист.

Нападающий также отмечался точным ударом в контрольном поединке против "Сараево" (4:1).

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Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Эгиналдо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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