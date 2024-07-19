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Эгиналду объяснил, почему необычно отпраздновал гол в спарринге
Бразилец принес победу Шахтера на Бешикташем – 1:0
Фото: ФК Шахтар Донецьк
19-летний нападающий забил единственный мяч в товарищеской встрече против турецкого гранда.
“Очень рад, что помог своей команде и при этом еще имею положительную статистику. Сама игра была непростой. Играли против организованного противника. "Бешикташ" неплохо контролировал мяч, но мы смогли найти контраргументы.
Гол получился немного неожиданным. Я увидел возможность пробить головой и все вышло.
[О нестандартном праздновании забитого мяча] Это давняя семейная традиция по линии моей мамы. Я показал первую букву имени моей мамы", – объяснил футболист.
Нападающий также отмечался точным ударом в контрольном поединке против "Сараево" (4:1).
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