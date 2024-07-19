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Днепр-1 о причинах снятия с УПЛ: военная агрессия рф, ракетная атака на базу, моральное состояние. ФОТО письма к общему собранию

Премьер-лига
Обновлено

Днепряне просят сохранить за ними профессиональный статус

Днепр-1 о причинах снятия с УПЛ: военная агрессия рф, ракетная атака на базу, моральное состояние. ФОТО письма к общему собранию

Фото - СК Дніпр-1 / Автор - невідомий

Новина українською

В эти минуты происходит онлайн-заседание клубов УПЛ по поводу исключения из числа участников турнира "Днепра-1". Днепровский клуб направил организаторам письмо, в котором раскрыл причины, которые обусловили невозможность дальнейшего функционирования клуба.

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"Днепр-1" не может играть из-за отсутствия возможности себя профинансировать. Как удалось выяснить UA-Футбол, причинами, которые привели к такому положению, клуб называет российскую агрессию, ракетную атаку на базу в ночь на второе апреля 2024-го года, постоянные обстрелы города Днепра, плохое моральное состояние команды.

Ниже – фотокопия письма, отправленного "Днепром-1" организаторам турнира.

Днепр-1 о причинах снятия с УПЛ: военная агрессия рф, ракетная атака на базу, моральное состояние. ФОТО письма к общему собранию - изображение 1

Добавим, что ранее UA-Футбол сообщал о том, что "Днепр-1" просит УПЛ и ПФЛ сохранить за клубом профессиональный статус. Это тоже есть в письме.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
19.07.2024 в 13:31
куда делись деньги от трансферов игроков -вопрос к фридману,русолу и т.д.?где гарантия что подобное не повторится с этой командой в будущем?
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
19.07.2024 в 13:31
куда делись деньги от трансферов игроков -вопрос к фридману,русолу и т.д.?где гарантия что подобное не повторится с этой командой в будущем?
Ответить
0
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