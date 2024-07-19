Почетный президент Днепра-1: Придется снова начинать со Второй лиги

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о планах команды на будущее.

"Днепр-1" - это моя идея, это мое все, от замысла до реализации. А все Русолы, Фридманы и другие - это лишь попутчики. Придется снова начинать со второй лиги, потому что они не дали возможность зайти инвестору.

О каком будущем клуба можно говорить, когда сейчас не можем разобраться с долгами и понять куда ушли деньги от трансферов? Они пошли не в клуб, это точно", - сказал Береза.