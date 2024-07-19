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Почетный президент Днепра-1: Придется снова начинать со Второй лиги

Премьер-лига

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Почетный президент Днепра-1: Придется снова начинать со Второй лиги

Фото: facebook.com/jury.bereza

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о планах команды на будущее.

"Днепр-1" - это моя идея, это мое все, от замысла до реализации. А все Русолы, Фридманы и другие - это лишь попутчики. Придется снова начинать со второй лиги, потому что они не дали возможность зайти инвестору.

О каком будущем клуба можно говорить, когда сейчас не можем разобраться с долгами и понять куда ушли деньги от трансферов? Они пошли не в клуб, это точно", - сказал Береза.

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Вторая лига УПЛ СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
Sport-Express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:09
Как в воду глядел- Опять Береза, Малиновый человек-волк, Кубки - которые заложены уже в вымпел...Скучно! Все на передок!!!
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Комментарии 5
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:09
Как в воду глядел- Опять Береза, Малиновый человек-волк, Кубки - которые заложены уже в вымпел...Скучно! Все на передок!!!
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0
0
Hate_Hate (Ukraine )
19.07.2024 в 13:47
Берёза, ты просто л.о.х
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0
0
tekutiev (донецк,Украина)
19.07.2024 в 13:27
разобраться с долгами?куда ушли деньги?всех причастных к развалу и исчезновению днепр и днепр-1 отстранить от футбола пожизненно.
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0
0
avatar
Вarcelinius
19.07.2024 в 13:18
Непрофессионалы начинают с аматорской лиги, как начинал Кривбасс.
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0
2
xapyga (Запорожье)
19.07.2024 в 13:48
Кривбасс? Это Горняк, а не Кривбасс сейчас в УПЛ
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2
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