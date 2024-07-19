Лассина Траоре - о выступлениях в Украине: Это очень необычный опыт для футболиста

Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре высказался о войне в Украине.

- После начала полномасштабного вторжения УПЛ покинуло очень много легионеров. Вы остались. Не страшно?

- Страшно. Но что такое наши страхи по сравнению с тем, что испытывают люди в местах, где идут боевые действия? Куда прилетают ракеты? Я молюсь, чтобы война скорее закончилась, чтобы Украина снова стала мирным государством со счастливой жизнью, которую заслужили люди. Мне невероятно больно слышать новости о варварских обстрелах, бомбах, ракетах... Как страдают невинные люди! Смотреть фото детей, женщин, которые получили травмы, ранения, погибли... Желаю Украине оставить это позади и процветать.

- Бесспорно, футбол на фоне страданий и смертей на втором плане. Тем не менее, как вам играется в Украине в эти времена?

- Это, конечно, очень необычный опыт для футболиста: очень сложные выезды, автобусы-поезда-самолеты. Сирены воздушной тревоги, которые в любой момент могут прервать матч здесь, в Украине. Но действительно - это второстепенно наряду с угрозой жизни людей, которая ощущается каждый день.