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Карпаты представили преемника Маркевича
Не единственное изменение в тренерском штабе
ФК Карпати
"Карпаты" объявили о назначении Владислава Лупашко новым главным тренером команды.
На этой должности 37-летний специалист заменил Мирона Маркевича, который ранее ушел в отставку.
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По итогам прошлого сезона Лупашко стал чемпионом Первой лиги у руля "Ингульца", после чего стал ассистентом тренера "Карпат" U-19.
Также сообщается, что функции старшего тренера основной команды "зелено-белых" будет выполнять Сергей Лавриненко, тренера вратарей - Богдан Шуст, которые также входили в тренерский штаб юношеской команды «Карпат».
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