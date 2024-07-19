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Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатцы близки к возвращению в УПЛ

Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

На онлайн-заседании клубов-участников УПЛ состоялось голосование за варианты замены "Днепра-1". Как стало известно UA-Футбол, клубы проголосовали большинством за возвращение в Лигу "Миная".

Результаты голосования:

✔️"Верес": "Минай";
✔️"Ворскла": воздержалась;
✔️"Динамо": турнир 4-х;
✔️"Заря": "Минай";
✔️"Ингулец": "Минай";
✔️"Карпаты": воздержались;
✔️"Колос": турнир 4-х;
✔️"Кривбасс": "Минай";
✔️ЛНЗ: "Минай";
✔️"Оболонь": "Минай";
✔️Александрия": турнир 4-х;
✔️"Полесье": "Минай";
✔️"Рух": турнир 4-х;
✔️"Черноморец": турнир 4-х;
✔️"Шахтёр": "Минай".

Общий итог: за "Минай" - 8 клубов, за турнир четырех - пять клубов; два клуба воздержались.

Далее это решение будет передано на рассмотрение Исполкома УАФ.

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UA-Футбол УПЛ ФК Минай СК Днепр-1
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1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
19.07.2024 в 15:33
Це спека так впливає, що в коментарі зайти неможливо, якась діч несеться?
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Комментарии 20
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xo66it (Оболонський Рейх)
19.07.2024 в 15:33
Це спека так впливає, що в коментарі зайти неможливо, якась діч несеться?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
19.07.2024 в 15:27
Ну скільки можна команду без відповідної інфраструктури... не маючи навіть освітлення на своєму майданчику (стадіоном це назвати не можна) у вищу лігу протягувати. Що комусь контрабандні стринги для коханок обіцяли
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2
1
alex.belogubko (одесса)
19.07.2024 в 15:26
обсерится МИНАЙ--сколько можно их тянуть --турнир 4 команд или пусть играют в карты дурака победитель выходит в УПЛ
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
19.07.2024 в 15:30
а твой черноморец не обсерится?
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0
1
alex.belogubko (одесса)
19.07.2024 в 15:22
сколько можно тянуть этот Минай ---играйте по честному турнир 4 команд
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1
1
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:55
Ах да- мне пох... Самая популярная...
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0
0
tekutiev (донецк,Украина)
19.07.2024 в 15:11
кисляк простокваша это ты?
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0
0
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:53
Два Голоса у каждого.. Надеюсь на адекватность)
Ответить
0
0
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:52
Я поддержую УАф
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0
0
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:51
Ну зараз розпочнеться..
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0
1
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:43
А теперь можете называть А,М,Шевченко- как Вы умеете)))
Ответить
0
3
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:41
И бать - Пи з Да Шевыной карьере)))
Ответить
0
2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2024 в 14:39
Думаю, УАФ підтримає позицію більшості клубів УПЛ і Минай залишать в прем'єр-лізі. І це найбільш справедливий варіант. Не зрозумів позицію клубів, які утримались. Це якось несерйозно.
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1
4
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:48
Де вIдкритисть? Мразота....
Ответить
0
4
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:49
А Я думаю, що Ви Оху ЛИИ...
 
0
3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2024 в 15:38
Дуже приємно познайомитись.
 
0
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
19.07.2024 в 14:30
Как в таком голосовании можно воздержаться ??? МИНАЙ - выбор НЕ ПО СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ.., наверняка и здесь присутствует элемент коррупции. Как говорил Верещагин: ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...
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1
0
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:39
Та успокойся, Вы и смирись...Ребров сам себя даже уволить не может))
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0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 14:29
В исполкоме не дураки сидят. Все делегаты станут на сторону разума и зравого смысла и назначат турнир четырех. Где естественно победителем будет команда неповторимого Носова!
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0
1
tekutiev (донецк,Украина)
19.07.2024 в 15:10
фейк-1 конец и ты гнида переключился на носова?почему команда"неповторимого"носова жидко обделалась в прошлом чемпионате и вылетела в первую лигу?металлист-1925 занял последнее место и должен играть в первой лиге.а ты .....глотай дерьмо и не гавкай
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