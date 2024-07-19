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Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай
Закарпатцы близки к возвращению в УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На онлайн-заседании клубов-участников УПЛ состоялось голосование за варианты замены "Днепра-1". Как стало известно UA-Футбол, клубы проголосовали большинством за возвращение в Лигу "Миная".
✔️"Верес": "Минай";
✔️"Ворскла": воздержалась;
✔️"Динамо": турнир 4-х;
✔️"Заря": "Минай";
✔️"Ингулец": "Минай";
✔️"Карпаты": воздержались;
✔️"Колос": турнир 4-х;
✔️"Кривбасс": "Минай";
✔️ЛНЗ: "Минай";
✔️"Оболонь": "Минай";
✔️Александрия": турнир 4-х;
✔️"Полесье": "Минай";
✔️"Рух": турнир 4-х;
✔️"Черноморец": турнир 4-х;
✔️"Шахтёр": "Минай".
Общий итог: за "Минай" - 8 клубов, за турнир четырех - пять клубов; два клуба воздержались.
Далее это решение будет передано на рассмотрение Исполкома УАФ.
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