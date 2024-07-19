Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай

На онлайн-заседании клубов-участников УПЛ состоялось голосование за варианты замены "Днепра-1". Как стало известно UA-Футбол, клубы проголосовали большинством за возвращение в Лигу "Миная".

Результаты голосования:

✔️"Верес": "Минай";

✔️"Ворскла": воздержалась;

✔️"Динамо": турнир 4-х;

✔️"Заря": "Минай";

✔️"Ингулец": "Минай";

✔️"Карпаты": воздержались;

✔️"Колос": турнир 4-х;

✔️"Кривбасс": "Минай";

✔️ЛНЗ: "Минай";

✔️"Оболонь": "Минай";

✔️Александрия": турнир 4-х;

✔️"Полесье": "Минай";

✔️"Рух": т урнир 4-х;

✔️"Черноморец": турнир 4-х;

✔️"Шахтёр": "Минай".

Общий итог: за "Минай" - 8 клубов, за турнир четырех - пять клубов; два клуба воздержались.

Далее это решение будет передано на рассмотрение Исполкома УАФ.