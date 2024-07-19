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Фридман: Если бы Днепр-1 жил по деньгам, как говорит Береза, то выступал бы на первенство села

Премьер-лига

Заочный конфликт между функционерами днепрян

Фридман: Если бы Днепр-1 жил по деньгам, как говорит Береза, то выступал бы на первенство села

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на обвинение почетного президента клуба Юрия Береза ​​по нерациональному расходованию средств.

"Если бы мы жили по деньгам, как говорит Береза, то "Днепр-1" не играл бы не в еврокубках, не обыгрывал бы каждый год "Динамо" и "Шахтер", а максимум – выступал на первенство села. Думаю, именно об этом уровень Береза ​​и говорил", - сказал Фридман.

Ранее сообщалось, что, несмотря на предстоящий вылет из высшего дивизиона, "Днепр-1" просит УПЛ и ПФЛ сохранить за клубом профессиональный статус.

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СК Днепр-1 Юрий Береза Вячеслав Фридман
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Источник:
Sport-Express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:55
Фридманстайл.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
19.07.2024 в 15:55
Фридманстайл.
Ответить
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