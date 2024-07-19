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Фридман: Если бы Днепр-1 жил по деньгам, как говорит Береза, то выступал бы на первенство села
Заочный конфликт между функционерами днепрян
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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на
"Если бы мы жили по деньгам, как говорит Береза, то "Днепр-1" не играл бы не в еврокубках, не обыгрывал бы каждый год "Динамо" и "Шахтер", а максимум – выступал на первенство села. Думаю, именно об этом уровень Береза и говорил", - сказал Фридман.
Ранее сообщалось, что, несмотря на предстоящий вылет из высшего дивизиона, "Днепр-1"
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