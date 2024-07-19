Фридман: Если бы Днепр-1 жил по деньгам, как говорит Береза, то выступал бы на первенство села

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на обвинение почетного президента клуба Юрия Береза ​​по нерациональному расходованию средств.

"Если бы мы жили по деньгам, как говорит Береза, то "Днепр-1" не играл бы не в еврокубках, не обыгрывал бы каждый год "Динамо" и "Шахтер", а максимум – выступал на первенство села. Думаю, именно об этом уровень Береза ​​и говорил", - сказал Фридман.