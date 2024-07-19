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Фридман: Полная чушь, что президент Металлиста 1925 мог купить Днепр-1. Бурбас хоть бы мозги включил
Днепр-1 прекращает свое существование
фото из свободных источников
Коммерческий директор "
– Как я понял, инвесторов Вы найти не смогли.
– Нет. К сожалению, в Днепре, да и во всей Украине, никому ничего не надо. Были несерьезные разговоры, но до конкретики дело не дошло.
– Игорь Бурбас говорил, что инвестором "Днепра-1" мог стать владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов.
– Это вообще неправда! Откровенная чушь! Зачем Носову два клуба? Бурбас хоть бы мозги включил. Ни я, ни Русол никогда с Носовым не общались. Березу в счет не берем, это пустые слова.
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