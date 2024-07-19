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Фридман: Полная чушь, что президент Металлиста 1925 мог купить Днепр-1. Бурбас хоть бы мозги включил

Премьер-лига

Днепр-1 прекращает свое существование

Фридман: Полная чушь, что президент Металлиста 1925 мог купить Днепр-1. Бурбас хоть бы мозги включил

фото из свободных источников

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, действительно ли президент харьковского "Металлиста 1925" Владимир Носов мог инвестировать в днепровский клуб.

– Как я понял, инвесторов Вы найти не смогли.

– Нет. К сожалению, в Днепре, да и во всей Украине, никому ничего не надо. Были несерьезные разговоры, но до конкретики дело не дошло.

– Игорь Бурбас говорил, что инвестором "Днепра-1" мог стать владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов.

– Это вообще неправда! Откровенная чушь! Зачем Носову два клуба? Бурбас хоть бы мозги включил. Ни я, ни Русол никогда с Носовым не общались. Березу в счет не берем, это пустые слова.

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Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Вячеслав Фридман Владимир Носов
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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