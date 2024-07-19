Тренер Полесья - о внешнем виде игроков: Если мы приходим куда-то, нас должны узнавать

Новый главный тренер житомирского " Полесья " Имад Ашур рассказал, какие требования он выдвигает к своим игрокам.

- Есть ли что-то такое, что ни в коем случае нельзя делать в вашем игроку? Вот красная линия, которую нельзя пересекать?

- По моему мнению, то, что мы можем требовать от группы, объединенной какой-то идеей, это какие-то минимумы с точки зрения дисциплины. Минимумы, которые должны быть 100 процентов, но мы не просим что-то невероятное. Это касается условного тайминга, внешнего вида и этических моментов.

- Почему важен внешний вид?

- Потому что мы хотим себя с чем-то отождествлять. И, по моему мнению, если мы приходим куда-то, нас должны узнавать. Когда были племена какие-то, когда были еще рыцарские войска, когда люди все равно как-то объединялись вокруг чего-то, возможно, идеи, возможно, под чем-то влиянием, но они себя с чем-то отождествляли. По моему мнению, это важно, хотя, я понимаю, что это детали. Это можно назвать корпоративной этикой, пусть будет так. Это корпоративная этика, которая, по моему мнению, должна быть так же в современном футболе. Не больше, не меньше.

- Можете ли вы дать второй шанс футболисту?

- Я не знаю. А мы можем не давать человеку вообще шанс? Конечно, есть предел, вот вы говорили о какой-то красной линии, но есть предел этим шансам. Каждый человек имеет право на ошибку. Вопрос в том, что общество, к сожалению, очень нетерпеливое сейчас. И, возможно, всегда было таким, я не знаю, я могу только сейчас говорить о том, что есть. Поэтому общественно мы не даем права на ошибку никому. Но если взять футбольный клуб, команду, то это же тоже общество. Поэтому здесь так же мы должны понимать, что мы хотим. Делать и не давать никаких шансов или все же пытаться хотя бы что-то изменить в этом маленьком контексте? Всегда есть предел, конечно, каждый определяет этот предел для себя, но мы не можем потерять человечность, потому что нас и так ее очень мало в жизни. Я хочу помочь, иногда для этого надо давать эти шансы, пока ты не поймешь, нужна ли человеку эта помощь и эти шансы. Это уже другой вопрос. Это уже не о тебе и о том, что ты можешь делать. Это уже о том, как твои действия воспринимает человек, который напротив тебя находится.