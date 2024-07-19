Фридман: Хейт болельщиков в сторону Днепра-1? Обсуждайте лучше провал Украины на Евро-2024

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман подтвердил информацию о том, что клуб снялся с чемпионата УПЛ.

– Вячеслав Евгеньевич, правда, что "Днепр-1" уже подал письмо в УПЛ о снятии с чемпионата?

– Да, все правильно. Письмо подписал генеральный директор "Днепра-1" Антон Фурсов. Мы не собираемся кому портить чемпионат, поэтому приняли такое решение. УПЛ пусть решит, кто будет играть вместо "Днепра-1". В этом году мы не готовы участвовать в чемпионате. Мы попросили УПЛ оставить за "Днепром-1" статус профессионального клуба. Возможно, на следующий год начнем свой путь со Второй лиги.

– "Днепр-1" распустил уже всех футболистов?

– Практически всех наших игроков мы уже трудоустроили. Осталось несколько ребят, ищем им клубы. На следующей неделе мы хотим погасить большую часть задолженности перед персоналом "Днепра-1".

– "Днепр-1" многие хейтят из-за того, что Украина потеряла участника еврокубков, а заменить другого представителя УЕФА уже не позволит.

– Здесь больше шума. По-вашему, было бы лучше, если бы "Днепр-1" вылетел от "Академии Пушкаша", дважды проиграв? У венгров довольно приличная команда. Обсуждайте лучше провал Украины на Евро-2024 и игру нашей юношеской сборной на чемпионате Европы, где нам тоже тяжело и нужна победа над Италией.