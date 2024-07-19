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Береза: Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Создавалось все это без них

Береза: Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза раскритиковал менеджмент клуба.

"Хочу сказать следующее: ни Коломойский, ни Русол, ни Фридман не имеют отношения к созданию СК "Днепр-1". Потом они стали партнёрами, но создавалось все это без них.

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За пропавшие деньги придется отвечать. Слышал о возможности отстранения Русола. А чего только его, почему не Фридмана? Кто довел клуб до такого состояния? Менеджмент. Надо было жить по деньгам", – сказал Береза.

Напомним, что "Днепр-1" снялся с УПЛ из-за финансовых проблем и фактически прекратил существование.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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