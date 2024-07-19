Траоре: Я был бы счастлив, если бы сыном интересовались сборные уровня Украины

Нападающий " Шахтера " и национальной сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре рассказал о своей личной жизни и увлечениях.

– Что вас радует и занимает ваше время вне поля?

– Я очень люблю музыку – можно сказать, по поручению команды стараюсь исполнять роль диджея в раздевалке и автобусе. Очень люблю кино, сериалы, интересные сюжеты книг. Конечно, иногда позволяю себе поиграть в PlayStation – моя любимая игра Call of Duty.

- О, это вам не чужой киберспорт? Вы за NaVi или Monte?

– Нет, вот как раз в Контру я не очень играю. Но слышал, что Украина успешна в этом виде киберспорта. Молодцы!

– Как складывается ваша личная жизнь?

– В этом году моя жизнь навсегда изменилась с появлением сына – Рахима. Я каждый день учусь быть отцом, учусь вместе с ним. Это четыре месяца невероятного опыта, ни с чем не сравнимого.

– То есть, Рахим родился во времена, когда вы уже играли за "Шахтер". Итак, лет через 17 сборным Украины можно будет сразиться за перспективного футболиста Траоре-младшего?

– А почему нет? (улыбается)

– Вы позволите Рахиму играть за Украину?

– О, если бы сын дорос до уровня, если бы им интересовались сборные такого уровня, это было бы счастье для отца! Я бы, конечно, хотел, чтобы третье поколение Траоре играло за сборную Буркина-Фасо, но в своей жизни Рахим будет принимать решение сам. Все может быть (улыбается).