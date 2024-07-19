Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Траоре: Я был бы счастлив, если бы сыном интересовались сборные уровня Украины
Форвард Шахтера недавно стал отцом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "
– Что вас радует и занимает ваше время вне поля?
– Я очень люблю музыку – можно сказать, по поручению команды стараюсь исполнять роль диджея в раздевалке и автобусе. Очень люблю кино, сериалы, интересные сюжеты книг. Конечно, иногда позволяю себе поиграть в PlayStation – моя любимая игра Call of Duty.
- О, это вам не чужой киберспорт? Вы за NaVi или Monte?
– Нет, вот как раз в Контру я не очень играю. Но слышал, что Украина успешна в этом виде киберспорта. Молодцы!
– Как складывается ваша личная жизнь?
– В этом году моя жизнь навсегда изменилась с появлением сына – Рахима. Я каждый день учусь быть отцом, учусь вместе с ним. Это четыре месяца невероятного опыта, ни с чем не сравнимого.
– То есть, Рахим родился во времена, когда вы уже играли за "Шахтер". Итак, лет через 17 сборным Украины можно будет сразиться за перспективного футболиста Траоре-младшего?
– А почему нет? (улыбается)
– Вы позволите Рахиму играть за Украину?
– О, если бы сын дорос до уровня, если бы им интересовались сборные такого уровня, это было бы счастье для отца! Я бы, конечно, хотел, чтобы третье поколение Траоре играло за сборную Буркина-Фасо, но в своей жизни Рахим будет принимать решение сам. Все может быть (улыбается).
Популярное сейчас
- Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
- Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ
- Зеленский: Горячая фаза войны может закончиться до конца года
- Кто должен заменить Днепр-1? Мнение экспертов
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Лунин близок к тому, чтобы стать одноклубником украинца в АПЛ