  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ подтвердила, что большинство клубов проголосовали за замену Днепра-1 на Минай. Решение должна утвердить УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ подтвердила, что большинство клубов проголосовали за замену Днепра-1 на Минай. Решение должна утвердить УПЛ

Премьер-лига

Днепр-1 исключен из участников соревнований

УПЛ подтвердила, что большинство клубов проголосовали за замену Днепра-1 на Минай. Решение должна утвердить УПЛ

Новина українською

Большинство клубов УПЛ проголосовало за то, чтобы "Минай" заменил "Днепр-1" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба сайт Лиги.

Также днепровский клуб официально был исключен из состава участников. После чего по результатам рейтингового голосования определили два предложения на рассмотрение и утверждение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента по замене СК "Днепр-1".

Первая, набравшая больше голосов, — предоставить место в УПЛ ФК "Минай".

Вторая — провести переходной турнир с участием четырех команд ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр"), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Окончательное решение по этому вопросу должно быть утверждено Исполкомом УАФ.

По теме
yellow-arrow
Траоре: Я был бы счастлив, если бы сыном интересовались сборные уровня Украины
yellow-arrow
Береза: Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1
yellow-arrow
Фридман: Хейт болельщиков в сторону Днепра-1? Обсуждайте лучше провал Украины на Евро-2024
ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
хмельничанин (Хмельницкий)
19.07.2024 в 20:36
Вот вам на практике спортивный принцип, о котором не устают повторять представители УПЛ.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
хмельничанин (Хмельницкий)
19.07.2024 в 20:36
Вот вам на практике спортивный принцип, о котором не устают повторять представители УПЛ.
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 20:11
Только турнир четверых! Я сказал!!!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости