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УПЛ подтвердила, что большинство клубов проголосовали за замену Днепра-1 на Минай. Решение должна утвердить УПЛ
Днепр-1 исключен из участников соревнований
Большинство клубов
Также днепровский клуб официально был исключен из состава участников. После чего по результатам рейтингового голосования определили два предложения на рассмотрение и утверждение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента по замене СК "Днепр-1".
Первая, набравшая больше голосов, — предоставить место в УПЛ ФК "Минай".
Вторая — провести переходной турнир с участием четырех команд ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр"), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.
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Окончательное решение по этому вопросу должно быть утверждено Исполкомом УАФ.
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