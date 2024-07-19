УПЛ подтвердила, что большинство клубов проголосовали за замену Днепра-1 на Минай. Решение должна утвердить УПЛ

Большинство клубов УПЛ проголосовало за то, чтобы "Минай" заменил "Днепр-1" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба сайт Лиги.

Также днепровский клуб официально был исключен из состава участников. После чего по результатам рейтингового голосования определили два предложения на рассмотрение и утверждение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента по замене СК "Днепр-1".

Первая, набравшая больше голосов, — предоставить место в УПЛ ФК "Минай".

Вторая — провести переходной турнир с участием четырех команд ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр"), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.

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Окончательное решение по этому вопросу должно быть утверждено Исполкомом УАФ.