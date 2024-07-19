Премьер-лига
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Заря расписала мировую с Локомотивой на сборах в Словении
1:1
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении.
Сегодня, 19 июля, команда провела очередной контрольный матч, где встретилась с хорватской "Локомотивой" из города Загреб.
На 18-й минуте "Заря" открыла счет благодаря голу Дришлюка. До перерыва луганчане смогли сохранить минимальное преимущество.
Второй тайм начался опасной атаки "Локомотивы", которая привела к голу на 57-й минуте. В итоге матч завершился со счетом 1:1.
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