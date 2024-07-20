ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу

По информации источника, "красно-черные" близки к подписанию кипера "львов" Андрея Кожухаря.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

25-летний футболист стал игроком "Карпат" прошлым летом. Он провел все 28 матчей в Первой лиге и пропустил 30 мячей.

В сезонах 2021/22 и 2022/23 пытался стать основным вратарем словацкого "Михаловце", но защищал ворота только в 20 поединках. До этого также не удалось закрепиться в латвийской "Валмиере". В конце 2010-х Андрей выступал в одесском "Черноморце".