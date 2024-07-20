  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу

Премьер-лига
Обновлено

Ровенский клуб усиливает оборону

ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу

fckarpaty.org.ua

Новина українською

По информации источника, "красно-черные" близки к подписанию кипера "львов" Андрея Кожухаря.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

25-летний футболист стал игроком "Карпат" прошлым летом. Он провел все 28 матчей в Первой лиге и пропустил 30 мячей.

В сезонах 2021/22 и 2022/23 пытался стать основным вратарем словацкого "Михаловце", но защищал ворота только в 20 поединках. До этого также не удалось закрепиться в латвийской "Валмиере". В конце 2010-х Андрей выступал в одесском "Черноморце".

По теме
yellow-arrow
Заря расписала мировую с Локомотивой на сборах в Словении
yellow-arrow
Траоре: Я был бы счастлив, если бы сыном интересовались сборные уровня Украины
yellow-arrow
УПЛ подтвердила, что большинство клубов проголосовали за замену Днепра-1 на Минай. Решение должна утвердить УАФ
Верес (Ровно) Андрей Кожухарь Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости