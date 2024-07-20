Менеджер Миная о голосовании команд УПЛ: Мы уважаем позицию всех клубов. Готовы выполнять любое решение

В прессе сообщили, что 8 из 15 представителей элитного дивизиона изъявили желание заменить "Днепр-1" на закарпатский коллектив. Мирослав Небесник сделал заявление по этому поводу.

“Пока это неофициальная информация, нужно, чтобы решение было принято Исполкомом УАФ. Если большинство клубов считают этот вариант справедливым и логичным, то у нас нет аргументов, чтобы с этим не согласиться. Но замечу, что "Минай" уважает позицию всех клубов, каждая из них имеет право на жизнь. Готовы выполнять любое решение, которое примет Исполком УАФ”, – заявил функционер.