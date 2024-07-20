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Менеджер Миная о голосовании команд УПЛ: Мы уважаем позицию всех клубов. Готовы выполнять любое решение

Премьер-лига
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Функционер прокомментировал результаты голосования

Менеджер Миная о голосовании команд УПЛ: Мы уважаем позицию всех клубов. Готовы выполнять любое решение

Фото - Минай

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В прессе сообщили, что 8 из 15 представителей элитного дивизиона изъявили желание заменить "Днепр-1" на закарпатский коллектив. Мирослав Небесник сделал заявление по этому поводу.

“Пока это неофициальная информация, нужно, чтобы решение было принято Исполкомом УАФ. Если большинство клубов считают этот вариант справедливым и логичным, то у нас нет аргументов, чтобы с этим не согласиться. Но замечу, что "Минай" уважает позицию всех клубов, каждая из них имеет право на жизнь. Готовы выполнять любое решение, которое примет Исполком УАФ”, – заявил функционер.

В прошлом сезоне "Минай" финишировал 15-м.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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