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Менеджер Миная о голосовании команд УПЛ: Мы уважаем позицию всех клубов. Готовы выполнять любое решение
Функционер прокомментировал результаты голосования
Фото - Минай
В прессе сообщили, что 8 из 15 представителей элитного дивизиона изъявили желание заменить "Днепр-1" на закарпатский коллектив. Мирослав Небесник сделал заявление по этому поводу.
“Пока это неофициальная информация, нужно, чтобы решение было принято Исполкомом УАФ. Если большинство клубов считают этот вариант справедливым и логичным, то у нас нет аргументов, чтобы с этим не согласиться. Но замечу, что "Минай" уважает позицию всех клубов, каждая из них имеет право на жизнь. Готовы выполнять любое решение, которое примет Исполком УАФ”, – заявил функционер.
В прошлом сезоне "Минай" финишировал 15-м.
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