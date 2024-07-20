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Шахтер проведет сегодня товарищеский матч против команды АПЛ

Премьер-лига

На сборах в Словении

Шахтер проведет сегодня товарищеский матч против команды АПЛ

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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Сегодня, 20 июля, "Шахтер" на межсезонном сборе встретится с "Ипсвичем".

Эта команда представляет Английскую Премьер-лигу. В прошлом сезоне подопечные Маккены заняли второе место в Чемпионшипе, проиграв одно очко "Лестеру".

Для "Ипсвича" матч против "Шахтера" откроет зарубежную серию спаррингов перед сезоном.

Поединок начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 09:27
Ох и насует сегодня Ипсвич нешахтерам
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 09:27
Ох и насует сегодня Ипсвич нешахтерам
Ответить
0
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