Премьер-лига
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Шахтер проведет сегодня товарищеский матч против команды АПЛ
На сборах в Словении
Фото: ФК Шахтар
Сегодня, 20 июля, "Шахтер" на межсезонном сборе встретится с "Ипсвичем".
Эта команда представляет Английскую Премьер-лигу. В прошлом сезоне подопечные Маккены заняли второе место в Чемпионшипе, проиграв одно очко "Лестеру".
Для "Ипсвича" матч против "Шахтера" откроет зарубежную серию спаррингов перед сезоном.
Поединок начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 09:27
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