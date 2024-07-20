Шахтер - Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

В субботу "Шахтер" проведет очередной спарринг на сборе в Словении. Команда Марино Пушича встретится с английским клубом, новичком АПЛ "Ипсвичем". Для "Шахтера" это будет шестой контрольный матч перед стартом нового сезона. "Горняки" выиграли три из них (три победы, ничья, поражение).

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20 июля 2024. Контрольный матч

"Шахтер" 15:00 "Ипсвич"

Трансляция – Ютуб