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Бабич: Я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат

Премьер-лига

Специалист - о построении игры одесской команды

Бабич: Я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат

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Новый главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о том, на чем будет делать акцент в построении игры команды.

"Я вам кратко отвечу: я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат. Будет результат – будет уверенность. Мне нравится, когда команда умеет выйти из-под прессинга, но я бы хотел, чтобы это было надежнее.

Эти моменты мы уже с ребятами обсуждали, и в игре с Колосом где-то у нас это получалось. После игры я был где-то приятно удивлен. Я думал, что будет немного хуже. Ребята поймали мысль, поймали идею и уже видно, что они пытались это делать.

Хотя это современный футбол. Я могу сказать, что под такой футбол тоже нужны исполнители, умеющие играть под давлением. Но у нас немного другое видение. Секреты я не буду раскрывать, что мы хотим, но, я же говорю, будем учить играть больше на результат", — сказал Бабич.

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Напомним, Александр Бабич возглавил одесский "Черноморец". 45-летний специалист вернулся в клуб, в котором играл с 2009 по 2011 год и который тренировал с 2015 по 2017 год.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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