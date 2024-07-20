Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич: Я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат
Специалист - о построении игры одесской команды
скриншот
Новый главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о том, на чем будет делать акцент в построении игры команды.
"Я вам кратко отвечу: я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат. Будет результат – будет уверенность. Мне нравится, когда команда умеет выйти из-под прессинга, но я бы хотел, чтобы это было надежнее.
Эти моменты мы уже с ребятами обсуждали, и в игре с Колосом где-то у нас это получалось. После игры я был где-то приятно удивлен. Я думал, что будет немного хуже. Ребята поймали мысль, поймали идею и уже видно, что они пытались это делать.
Хотя это современный футбол. Я могу сказать, что под такой футбол тоже нужны исполнители, умеющие играть под давлением. Но у нас немного другое видение. Секреты я не буду раскрывать, что мы хотим, но, я же говорю, будем учить играть больше на результат", — сказал Бабич.
Напомним, Александр Бабич возглавил одесский "Черноморец". 45-летний специалист вернулся в клуб, в котором играл с 2009 по 2011 год и который тренировал с 2015 по 2017 год.
Популярное сейчас
- Минай может заменить Днепр-1, Мората в Милане, новый тренер Карпат. Главные новости за 19 июля
- СМИ: Шевченко предложил Луческу заменить Реброва
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Корейская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА по поводу расистского высказывания в сторону их игрока