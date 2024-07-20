Минай хочет проводить домашние матчи следующего сезона УПЛ на стадионе Украина во Львове – источник

В случае, если “Минай” останется на следующий сезон в Украинской Премьер-лиге, клубу придется решать проблему с домашним стадионом.

“Минай-Арена” и стадион “Авангард” в Ужгороде не соответствуют нормам УПЛ. Как сообщает Sport.ua, закарпатцы уже нашли выход из ситуации.

“Минай” уже обратился к УПЛ с письмом, в котором сообщил, что в случае возвращения в УПЛ домашние матчи будет проводить на львовском стадионе “Украина”. Запасными вариантами будут арены в Ровно и Тернополе.

Кроме того, закарпатцы настроены оперативно исправить проблему с искусственным освещением на "Минай-Арене".