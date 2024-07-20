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Минай хочет проводить домашние матчи следующего сезона УПЛ на стадионе Украина во Львове – источник

Премьер-лига

Запасные варианты – Ровно и Тернополь

Минай хочет проводить домашние матчи следующего сезона УПЛ на стадионе Украина во Львове – источник

Новина українською

В случае, если “Минай” останется на следующий сезон в Украинской Премьер-лиге, клубу придется решать проблему с домашним стадионом.

“Минай-Арена” и стадион “Авангард” в Ужгороде не соответствуют нормам УПЛ. Как сообщает Sport.ua, закарпатцы уже нашли выход из ситуации.

“Минай” уже обратился к УПЛ с письмом, в котором сообщил, что в случае возвращения в УПЛ домашние матчи будет проводить на львовском стадионе “Украина”. Запасными вариантами будут арены в Ровно и Тернополе.

Кроме того, закарпатцы настроены оперативно исправить проблему с искусственным освещением на "Минай-Арене".

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стадион Украина ФК Минай
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 10:12
Під час війни немає куди гроші діти? 2 роки грали і не тільки Минай і нормально. Може УПЛ попуститься зі своїми нормами?
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 10:12
Під час війни немає куди гроші діти? 2 роки грали і не тільки Минай і нормально. Може УПЛ попуститься зі своїми нормами?
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1
0
kernoooo (Perth)
20.07.2024 в 10:20
С такой логикой скатимся до чемпа села, на стадионе ОСВЕЩЕНИЯ нет, хорошо хоть раздевалки есть, а не в автобусе переодеваться
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