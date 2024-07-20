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Минай хочет проводить домашние матчи следующего сезона УПЛ на стадионе Украина во Львове – источник
Запасные варианты – Ровно и Тернополь
В случае, если “Минай” останется на следующий сезон в Украинской Премьер-лиге, клубу придется решать проблему с домашним стадионом.
“Минай-Арена” и стадион “Авангард” в Ужгороде не соответствуют нормам УПЛ. Как сообщает Sport.ua, закарпатцы уже нашли выход из ситуации.
“Минай” уже обратился к УПЛ с письмом, в котором сообщил, что в случае возвращения в УПЛ домашние матчи будет проводить на львовском стадионе “Украина”. Запасными вариантами будут арены в Ровно и Тернополе.
Кроме того, закарпатцы настроены оперативно исправить проблему с искусственным освещением на "Минай-Арене".
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