Известно, когда исполком УАФ рассмотрит вопрос замены Днепра-1 в УПЛ

Исполком УАФ назначил официальную дату рассмотрения вопроса о замене СК "Днепр-1" в Украинской Премьер-лиге.

Это решение будет проработано Исполкомом УАФ на заседании в понедельник, 22 июля.

Напомним, что 19 июля участники Украинской Премьер-лиги на общем собрании рассмотрели письмо СК "Днепр-1" о снятии соревнований в сезоне-2024/2025. Они приняли решение удовлетворить просьбы днепровцев и вывели клуб из участников соревнований. После чего по результатам голосования определили два предложения на рассмотрение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента для замены СК "Днепр-1":

первое - предоставить место в УПЛ ФК "Минай";

второе - провести мини-турнир между четырьмя командами ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр"), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.

Читайте также Минай хочет проводить домашние матчи следующего сезона УПЛ на стадионе Украина во Львове – источник

Первый тур чемпионата Украины нового сезона запланирован на 3 августа.