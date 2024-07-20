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Известно, когда исполком УАФ рассмотрит вопрос замены Днепра-1 в УПЛ
До начала чемпионата останется совсем мало
Сайт СК Дніпро-1
Исполком УАФ назначил официальную дату рассмотрения вопроса о замене СК "Днепр-1" в Украинской Премьер-лиге.
Это решение будет проработано Исполкомом УАФ на заседании в понедельник, 22 июля.
Напомним, что 19 июля участники Украинской Премьер-лиги на общем собрании рассмотрели письмо СК "Днепр-1" о снятии соревнований в сезоне-2024/2025. Они приняли решение удовлетворить просьбы днепровцев и вывели клуб из участников соревнований. После чего по результатам голосования определили два предложения на рассмотрение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента для замены СК "Днепр-1":
- первое - предоставить место в УПЛ ФК "Минай";
- второе - провести мини-турнир между четырьмя командами ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр"), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.
Первый тур чемпионата Украины нового сезона запланирован на 3 августа.
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