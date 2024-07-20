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"Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Назвал причину своего ухода

"Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о том, что стало причиной его ухода из львовского клуба.

Мирон Богданович, Ваша отставка несколько озадачила. Как амбициозный тренер, который вывел команду в Премьер-лигу, так просто может написать заявление на увольнение?

Так что здесь такого. Подал - и подал. Были на это причины. Но подчеркну: это было мое решение. Никто никого не хотел увольнять.

Но Вы сделали команду Премьер-лиги, имели, видимо, определенные планы на нее.

Здесь все просто. Мы вышли в высшую лигу, и я хотел с Карпатами сразу бороться за места в еврокубках. Для решения этих задач нужны были соответствующие квалифицированные футболисты. Таково было мое видение. У президента клуба оно другое. Он считает, что к играм на международной арене надо двигаться постепенно. За год-два-три. Я его понимаю. Если бы мне было 50 лет, то, возможно, на такое предложение я бы согласился. А когда тебе за 70 и ты чувствуешь, что можешь это сделать, то хочется результата.

Вы всегда, где бы ни работали, стремились к максимальным результатам.

Ваша правда. Я, скажу откровенно, был зациклен на цели по итогам следующего сезона вывести "Карпаты" в еврокубки. А балансировать на грани борьбы за призовые места и зоной вылета – это не для меня, мне это неинтересно.

Писали, что у Вас конфликт с президентом.

У нас было разное видение амбиций команды на следующий сезон. У нас остались хорошие отношения, претензий друг к другу не имеем. У меня – точно, у президента, надеюсь, также.

В "Карпатах", как пишут, велись какие-то подковерные игры. Приехал Лупашко, возглавил юношескую команду, теперь он главный тренер "Карпат".

Мне, если честно, не хочется материться, то все до одного места – кто там приехал. Говорю, как оно есть. Была цель – вывести "Карпаты" на совсем другой уровень. Нужны были футболисты, которые могут реализовать задачу. У меня такое видение, президент хочет эти амбициозные планы растянуть во времени.

Напомним, Маркевич возглавил Карпаты 1 июня 2023 и сумел вывести их в УПЛ. В 29 матчах 73-летний специалист одержал 20 побед, 5 ничьих и потерпел 4 поражения.

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Мирон Маркевич Карпати
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Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 11:35
Хитирий Мирон, вирішив запросити склад, який би і без тренера всіх рвав. Так і я можу тренерувати. Ти покажи різницю і свою кваліфікацію, в рівних умовах з іншими колегами. Он як Вернидуб!: з посередньою Зорею пристойно грав в Європі, з Шеріфом обігрував Реал, в ЛЧ, з Кривбасом бронза.
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 11:35
Хитирий Мирон, вирішив запросити склад, який би і без тренера всіх рвав. Так і я можу тренерувати. Ти покажи різницю і свою кваліфікацію, в рівних умовах з іншими колегами. Он як Вернидуб!: з посередньою Зорею пристойно грав в Європі, з Шеріфом обігрував Реал, в ЛЧ, з Кривбасом бронза.
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avatar
Spokoyno (Київ)
20.07.2024 в 11:04
Та не різні амбіції Просто одному кортіло стільки, що бос вимушений був натякнути "У нас просо денег НЕТ!" на твої забаганки
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