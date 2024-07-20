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"Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат
Назвал причину своего ухода
Фото: ФК Карпати
Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о том, что стало причиной его ухода из львовского клуба.
Мирон Богданович, Ваша отставка несколько озадачила. Как амбициозный тренер, который вывел команду в Премьер-лигу, так просто может написать заявление на увольнение?
Так что здесь такого. Подал - и подал. Были на это причины. Но подчеркну: это было мое решение. Никто никого не хотел увольнять.
Но Вы сделали команду Премьер-лиги, имели, видимо, определенные планы на нее.
Здесь все просто. Мы вышли в высшую лигу, и я хотел с Карпатами сразу бороться за места в еврокубках. Для решения этих задач нужны были соответствующие квалифицированные футболисты. Таково было мое видение. У президента клуба оно другое. Он считает, что к играм на международной арене надо двигаться постепенно. За год-два-три. Я его понимаю. Если бы мне было 50 лет, то, возможно, на такое предложение я бы согласился. А когда тебе за 70 и ты чувствуешь, что можешь это сделать, то хочется результата.
Вы всегда, где бы ни работали, стремились к максимальным результатам.
Ваша правда. Я, скажу откровенно, был зациклен на цели по итогам следующего сезона вывести "Карпаты" в еврокубки. А балансировать на грани борьбы за призовые места и зоной вылета – это не для меня, мне это неинтересно.
Писали, что у Вас конфликт с президентом.
У нас было разное видение амбиций команды на следующий сезон. У нас остались хорошие отношения, претензий друг к другу не имеем. У меня – точно, у президента, надеюсь, также.
В "Карпатах", как пишут, велись какие-то подковерные игры. Приехал Лупашко, возглавил юношескую команду, теперь он главный тренер "Карпат".
Мне, если честно, не хочется материться, то все до одного места – кто там приехал. Говорю, как оно есть. Была цель – вывести "Карпаты" на совсем другой уровень. Нужны были футболисты, которые могут реализовать задачу. У меня такое видение, президент хочет эти амбициозные планы растянуть во времени.
Напомним, Маркевич возглавил Карпаты 1 июня 2023 и сумел вывести их в УПЛ. В 29 матчах 73-летний специалист одержал 20 побед, 5 ничьих и потерпел 4 поражения.
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