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Панасенко – об уходе из Ингульца: Кобин решил мне поднаср*ть из-за старой обиды

Премьер-лига

Все началось еще в "Металлисте"

Панасенко – об уходе из Ингульца: Кобин решил мне поднаср*ть из-за старой обиды

Фото: nkveres.com

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Панасенко рассказал, почему покинул "Ингулец".

‒ Чье решение о досрочном расторжении контракта с “Ингульцем”?

‒ Планировал помогать команде и дальше. Приехал на сбор, присоединился новый главный тренер Кобин – такой интересный “эксперт”. Тренируемся 10 дней, потом должен был быть выезд на игру с “Динамо” и Кобин сказал мне, что я туда не еду и могу искать новую команду.

Дальше последовал разговор с Поворознюком, который сказал, что тренер не видит меня в команде и я не подхожу под его стиль. Вот и вся история: пожали руки и разорвали контракт. С Поворознюком, значит, разошлись хорошо, а с Кобиным – не очень.

‒ Почему Кобин принял такое решение в отношении вас?

– Если честно, то не знаю. Определенный конфликт у нас был еще в "Металлисте". После этого прошло много времени, и когда его назначили, между нами состоялся телефонный разговор. Я у него прямо спросил: “Учитывая, что у нас был конфликт, рассчитываете ли вы на меня, мне приезжать на сбор?”. Он говорил, что все будет хорошо.

А по факту: приехал, 10 дней на сборе провел и решил разорвать со мной контракт. Президент встал на его сторону: мол, у него карт-бланш, он принимает решение по футболистам и не видит меня в составе.

‒ Можно ли подробнее о конфликте в “Металлисте”?

‒ Рабочие моменты. Во время собрания в Турции я не понял одно из тренировочных упражнений и высказал свое мнение. Ответ Кобина был: "Панасенко, out!", выгнал меня из тренировок на 10 дней. Пока я не тренировался, Кобина уволили и поставили вместо него серба Перицу Огненовича.

Поэтому эта ситуация с Кобиным стала на паузу. Может, он подумал, что его убрали из-за меня и была какая-то определенная обида. А теперь пришел к "Ингульцу" главным тренером и решил мне немного "поднаср*ть" из-за этой давней обиды”, – сказал Панасенко.

Панасенко выступал за “Металлист” с июля 2022 по июль 2023 года. К “Ингульцу” он присоединился в июне этого года и провел за команду девять матчей.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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