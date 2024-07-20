СМИ: Иван Петряк прибыл в Одессу на просмотр

Вингер "Шахтера" Иван Петряк прибыл на просмотр в одесский "Черноморец".

По информации источника, сегодня в расположение "Черноморца" прибыл 30-летний полузащитник. Футболист находится на просмотре.

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Напомним, Иван Петряк полгода провел на правах аренды в "Полисе". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий.