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СМИ: Иван Петряк прибыл в Одессу на просмотр

Премьер-лига

Совсем скоро Черноморец объявит переход

СМИ: Иван Петряк прибыл в Одессу на просмотр

Фото: ФК Полісся

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Вингер "Шахтера" Иван Петряк прибыл на просмотр в одесский "Черноморец".

По информации источника, сегодня в расположение "Черноморца" прибыл 30-летний полузащитник. Футболист находится на просмотре.

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Напомним, Иван Петряк полгода провел на правах аренды в "Полисе". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий.

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Иван Петряк Черноморец (Одесса)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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