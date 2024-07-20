Тренер Полесья: Я хочу выигрывать каждую игру

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о том, какие он ставит цели и задачи на следующий сезон.

"Я хочу выигрывать каждую игру. Если мы сможем выигрывать каждую игру, мы выиграем и турниры, в которых мы участвуем. Я не могу декларировать ничего кроме этого. Мы выходим на каждую игру с желанием выиграть.

Как мы будем это делать? Это так же должно соответствовать тем принципам и той вере в игру, которую мы имеем на сегодня. Да, мы хотим выигрывать каждую игру. Я хочу сфокусироваться на процессе, который может повысить вероятность победы.

Потому что этот процесс является важным, для меня задача - это каждая следующая игра, чтобы выходить и пытаться ее выиграть. Сделать все для этого, мы понимаем, что есть вещи, которые могут в какой-то момент помешать, на которые мы не можем повлиять", — рассказал Ашур.