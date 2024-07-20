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Тренер Полесья: Я хочу выигрывать каждую игру
Рассказал о том, почему он акцентирует свое внимание на победах и о том, как именно его команда будет побеждать
polissyafc.com
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о том, какие он ставит цели и задачи на следующий сезон.
"Я хочу выигрывать каждую игру. Если мы сможем выигрывать каждую игру, мы выиграем и турниры, в которых мы участвуем. Я не могу декларировать ничего кроме этого. Мы выходим на каждую игру с желанием выиграть.
Как мы будем это делать? Это так же должно соответствовать тем принципам и той вере в игру, которую мы имеем на сегодня. Да, мы хотим выигрывать каждую игру. Я хочу сфокусироваться на процессе, который может повысить вероятность победы.
Потому что этот процесс является важным, для меня задача - это каждая следующая игра, чтобы выходить и пытаться ее выиграть. Сделать все для этого, мы понимаем, что есть вещи, которые могут в какой-то момент помешать, на которые мы не можем повлиять", — рассказал Ашур.
Напомним, в прошлом сезоне "Полесье" заняло пятое место в турнирной таблице УПЛ.
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