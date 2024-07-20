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Оболонь просматривает правого защитника Вереса
Проявит себя в сегодняшней игре
Фото: НК Верес
На просмотр в "Оболонь" прибыл защитник Денис Балан.
По имеющейся информации, правый защитник "Вереса" Денис Балан прибыл на пересмотр в киевскую "Оболонь". Отмечается, что Балан примет участие в контрольном матче "Оболони" против "ЛНЗ", который состоится в эту субботу, 20 июля, в 17:00.
Напомним, в прошлом сезоне Денис Балан принял участие в 19 матчах за "Верес", он забил один гол.
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Источник:УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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