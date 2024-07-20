Стало известно, кого назначили генеральным директором Карпат и когда начнется его работа

Бывший исполняющий директор "Днепра-1" Андрей Русол назначен генеральным директором ФК "Карпаты".

По информации источника, сейчас Андрей Русол находится в Днепре, там он участвует в процессе приостановления участия "Днепра-1" в соревнованиях. После того как решатся дела связанные с "Днепром-1" Русол присоединится к "Карпатам" и будет определять судьбу специалистов, входивших в тренерский штаб Мирона Маркевича.

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А именно речь идет об Андрее Сапуге, Владимире Езерском, Богдане Стронцицком, Сергее Атласюке, Павле Таране, Богдане Хоркавом. Отмечается, что Русол будет заниматься вопросами трансферной политики в "Карпатах".

Напомним, что во вторник, 16 июля, состоялось общее собрание клубов УПЛ. На нем прозвучала идея о запрете футбольной деятельность Андрея Русола. Такая идея аргументирована тем, что Русол "приложил руку" к развалу "Днепра" в 2017 году, а сейчас остается неясная ситуация с будущим "Днепра-1".