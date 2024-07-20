  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, кого назначили генеральным директором Карпат и когда начнется его работа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кого назначили генеральным директором Карпат и когда начнется его работа

Премьер-лига

Руководство Карпат выбрали специалиста из Днепра-1

Стало известно, кого назначили генеральным директором Карпат и когда начнется его работа

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший исполняющий директор "Днепра-1" Андрей Русол назначен генеральным директором ФК "Карпаты".

По информации источника, сейчас Андрей Русол находится в Днепре, там он участвует в процессе приостановления участия "Днепра-1" в соревнованиях. После того как решатся дела связанные с "Днепром-1" Русол присоединится к "Карпатам" и будет определять судьбу специалистов, входивших в тренерский штаб Мирона Маркевича.

Читайте такжеКарпаты объявили о прекращении сотрудничества с Маркевичем по согласию сторон

А именно речь идет об Андрее Сапуге, Владимире Езерском, Богдане Стронцицком, Сергее Атласюке, Павле Таране, Богдане Хоркавом. Отмечается, что Русол будет заниматься вопросами трансферной политики в "Карпатах".

Напомним, что во вторник, 16 июля, состоялось общее собрание клубов УПЛ. На нем прозвучала идея о запрете футбольной деятельность Андрея Русола. Такая идея аргументирована тем, что Русол "приложил руку" к развалу "Днепра" в 2017 году, а сейчас остается неясная ситуация с будущим "Днепра-1".

По теме
yellow-arrow
Судаков, Траоре и Ризнык выйдут в старте Шахтера на товарищеский матч против Ипсвича
yellow-arrow
Шахтер - Ипсвич. Текстовая трансляция контрольного матча
yellow-arrow
Оболонь просматривает правого защитника Вереса
Андрей Русол Днепр-1 Карпати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости