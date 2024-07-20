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Судаков, Траоре и Ризнык выйдут в старте Шахтера на товарищеский матч против Ипсвича
Спарринг с командой АПЛ
Фото: ФК Шахтар
Донецкий "Шахтер" сыграет товарищеский матч против английского "Ипсвича". Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот поединок.
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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