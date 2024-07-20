  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков, Траоре и Ризнык выйдут в старте Шахтера на товарищеский матч против Ипсвича
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков, Траоре и Ризнык выйдут в старте Шахтера на товарищеский матч против Ипсвича

Премьер-лига

Спарринг с командой АПЛ

Судаков, Траоре и Ризнык выйдут в старте Шахтера на товарищеский матч против Ипсвича

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" сыграет товарищеский матч против английского "Ипсвича". Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот поединок.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные: Баглай, Твардовский, Грамм, Фарина, Козик, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Ипсвич. Текстовая трансляция контрольного матча
yellow-arrow
Стало известно, кого назначили генеральным директором Карпат и когда начнется его работа
yellow-arrow
Оболонь просматривает правого защитника Вереса
Ласина Траоре Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости