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Тымчик может этим летом перейти в Жирону – источник

Премьер-лига

Каталонцы следят за футболистом

Тымчик может этим летом перейти в Жирону – источник

Фото: ФК Динамо

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Правый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик может стать футболистом "Жироны". Об этом сообщил журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.

Каталонский клуб сохраняет интерес к оформлению перехода Тымчика.

“Мне комментируют, что “Жирона” реально продолжает интересоваться Тымчиком. Цитирую: “У этого футболиста есть хорошие шансы оказаться летом на “Монтиливе”, – сказал Лесько.

В марте от "Футбол 24" уже была информация об интересе "Жироны" к Тымчику, однако ТаТоТаке впоследствии опроверг эти слухи.

В минувшем сезоне Тымчик провел 27 матчей. На его счету два гола, четыре желтых и одна красная карточка.

Аналитический портал Transfermakt оценивает 27-летнего футболиста в четыре миллиона евро.

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Динамо (Киев) Александр Тымчик Жирона
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Максим Кучер
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