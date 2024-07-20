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Тымчик может этим летом перейти в Жирону – источник
Каталонцы следят за футболистом
Фото: ФК Динамо
Правый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик может стать футболистом "Жироны". Об этом сообщил журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.
Каталонский клуб сохраняет интерес к оформлению перехода Тымчика.
“Мне комментируют, что “Жирона” реально продолжает интересоваться Тымчиком. Цитирую: “У этого футболиста есть хорошие шансы оказаться летом на “Монтиливе”, – сказал Лесько.
В марте от "Футбол 24" уже была информация об интересе "Жироны" к Тымчику, однако ТаТоТаке впоследствии опроверг эти слухи.
В минувшем сезоне Тымчик провел 27 матчей. На его счету два гола, четыре желтых и одна красная карточка.
Аналитический портал Transfermakt оценивает 27-летнего футболиста в четыре миллиона евро.
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