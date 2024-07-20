Тымчик может этим летом перейти в Жирону – источник

Правый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик может стать футболистом "Жироны". Об этом сообщил журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.

Каталонский клуб сохраняет интерес к оформлению перехода Тымчика.

“Мне комментируют, что “Жирона” реально продолжает интересоваться Тымчиком. Цитирую: “У этого футболиста есть хорошие шансы оказаться летом на “Монтиливе”, – сказал Лесько.

В марте от "Футбол 24" уже была информация об интересе "Жироны" к Тымчику, однако ТаТоТаке впоследствии опроверг эти слухи.

В минувшем сезоне Тымчик провел 27 матчей. На его счету два гола, четыре желтых и одна красная карточка.

Аналитический портал Transfermakt оценивает 27-летнего футболиста в четыре миллиона евро.