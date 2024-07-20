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Девять точных ударов за пять матчей. Все голы Динамо на сборах в Австрии – ВИДЕО
Лучших бомбардиров сразу трое
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" завершило свой межсезонный сбор в Австрии. В общей сложности подопечные Шовковского провели пять спаррингов: против "Падерборна" (0:0), "Шальке-04" (2:2), "Брондбю" (4:0), "Мамелоди Сандаунз" (1:0) и "Унион Берлин" (2:3).
"Бело-синие" отличились забитыми в этих матчах девять раз. По два гола на счету Диалло, Ваната и Царенко, а еще по разу забили: Андриевский, Попов и Пихалонок.
Киевляне объединили все голы в один видеоролик.
Следующий матч для "Динамо" будет уже официальным. Во вторник, 23 июля, киевляне сыграют в Люблине номинально домашний поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником станет сербский "Партизан".
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