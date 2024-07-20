Голкипер Кожухарь перешел в Верес

Ровенский "Верес" сообщил о подписании контракта с 25-летним голкипером Андреем Кожухаром. Соглашение рассчитано на 3 года.

Последним клубом игрока были "Карпаты". В прошлом сезоне провел все 28 матчей Первой лиги и завоевал с командой серебряные медали.

Также вратарь выступал за "Черноморец", "Валмиеру" и "Земплин". Кроме этого, имеет в активе 9 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.