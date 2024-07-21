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Ашур: Я родился в Украине, в Одессе

Премьер-лига

Наставник Полесья рассказал подробности своей жизни

Ашур: Я родился в Украине, в Одессе

polissyafc.com

Новина українською

Тренер "волков" Имад Ашур решил поближе познакомить себя с широкой аудиторией болельщиков.

"Я родился в Украине, в Одессе. Я не помню своего переезда за границу, потому что мне тогда было 4 года. Мои родители тогда решили переехать в Ливан. Моя школьная учеба преимущественно проходила там. Это было до десяти лет. После этого мы вернулись в Украину. В Ливане уже постфактум я могу вспомнить невероятную учебу, которую я там получал в американской школе".

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"В 99-м вернулись в Украину. И с этого момента уже пошел процесс моего становления как человека. Потому что все равно преимущественно мои годы формирования прошли в Украине. Я не могу себя внутри чувствовать иначе, кроме как человека, выросшего в Украине. Поэтому когда у людей много вопросов относительно того, кто я и откуда я взялся, то я взялся из города Одесса. И большую часть жизни я провел именно там. В какой-то момент пришлось снова вернуться в Ливан, когда я еще играл футбол. И с того момента потом я уже вернулся снова окончательно в Украину и начался мой тренерский путь”, – заявил тренер.

Имад начал свою тренерскую карьеру в Одессе в ДЮФК "Крок" и СДЮШОР "Черноморец".

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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